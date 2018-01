Vierzon, France

Plus de 200 offres sont accessibles sur www.travailleravierzon.fr. Le plus de cette plate-forme internet est d'être vraiment interactive pour cibler au mieux ce que les entreprises ou les demandeurs d'emploi recherchent. Il suffit de déposer son CV pour avoir accès aux offres qui vous correspondent et un système d'alerte vous informe de toute nouvelle offre ou de de tout nouveau CV (pour les entreprises qui recrutent).

Ce qui fait sa force, c'est son interactivité et son côté dynamique. Le site est actualisé deux fois par jour. Son plus est aussi d'agréger les offres dispersées sur plusieurs plates-formes : " Certaines entreprises ne travaillent pas avec Pôle Emploi, explique Jean-Marc Duguet, vice-président chargé de l'économie à la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry. Elles mettent leurs offres sur le Bon Coin, ou directement sur leur site. Sur notre plate-forme, on affiche toutes les offres disponibles sur différents sites. "

La page d'accueil du site "travailleravierzon.fr" © Radio France - Michel Benoit

Plus de 400 connexions sont enregistrées chaque jour, 210 offres disponibles. Cet outil vise aussi à faciliter la recherche pour les entreprises. François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry : "Lors de l'inauguration de l'extension de la Société Vierzonnaise de Maroquinerie, on s'est aperçu du désarroi de son patron qui se sentait un peu seul pour trouver des candidats à recruter. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, et je pense que le résultat répond à nos espérances. On espère que ce sera un bon outil pour faire baisser le taux de chômage sur notre secteur (ndlr : environ 13%). La tendance est à l'amélioration depuis deux ans d'ailleurs grâce à nos efforts pour développer les zones d'entreprises et attirer des investisseurs. On a des pépites chez nous comme la start-up Ledger et on veut _tout faire pour accompagner le développement de toutes les activités._"

Le gros enjeu maintenant est de bâtir des programmes de formation pour pourvoir les emplois qui ne trouvent pas preneur. Cette plate-forme coûte 6.900 euros par an à la collectivité.

