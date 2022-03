Vierzon : Une nouvelle start up rejoint la " Silicon Berry "

Payinnov ne compte que sept personnes pour le moment mais espère bien se développer depuis Vierzon. Payinnov a décroché notamment une bourse French Tech. Sa cofondatrice et présidente, Nadia Domec fait le pari que les cryptomonnaies (comme le bitcoin, mais il en existe beaucoup d'autres) vont se développer. Payinnov a été séduite par l'écosystème vierzonnais. Cette start up a créé un logiciel qui vous permettra de payer sur internet mais aussi chez les commerçants avec vos bitcoins et autres cryptomonnaies. Il est actuellement en phase de test : " C'est très précurseur puisque cela n'existe presque nulle-part " reconnaît Nadia Domec. " Nous sommes les premiers à nous lancer en Europe. Il y a quelques tests aux Etats-Unis et en Chine." Effectivement la présidente de Payinnov a fait le choix de Vierzon parce qu'elle n'y sera pas seule : " Il y a un précédent avec Ledger à Vierzon qui a réussi en tant que licorne nationale aujourd'hui ; il y a aussi l'école Algosup qui forme des ingénieurs informatiques. Ils auront de très bonnes notions en crypto et cela nous intéressera. C'est tout un écosystème très favorable " ajoute Nadia Domec.

Les cryptomonnaies débarqueront-elles bientôt dans notre quotidien ? Un vrai pari sur l'avenir © Radio France - Michel Benoit

Payinnov compte recruter six personnes en 2023, et beaucoup plus ensuite si le projet fonctionne : des développeurs informatiques mais aussi des commerciaux pour vendre son logiciel chez les commerçants. 30 % des français détiendraient des cryptomonnaies et sont actuellement limités pour les dépenser car personne ou presque ne les accepte. Nadia Domec est certaine que cela va changer rapidement : " Aujourd'hui, les gens qui ont de la crypto ne font que spéculer parce qu'ils n'ont pas la possibilité de la dépenser dans le quotidien chez les commerçants " argumente la présidente de Payinnov. " Nous, on vient démocratiser cette crypto et offrir cette nouvelle manne à des commerçants qui voudront profiter de cette nouvelle opportunité. " Payinnov ciblera surtout le commerce de luxe ou d'équipement. La société rejoindra ensuite l'incubateur en création dans le centre de Vierzon. Un pari sur l'avenir.