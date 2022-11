Vierzon : une nouvelle start up annonce son arrivée prochaine

Metav.rs propose aux marques de renforcer leur présence dans les mondes virtuels : jeux vidéo et internet, pour fidéliser leurs clients. Une sorte de metavers sans lunettes immersives... Metav.rs crée des expériences ludiques dans lesquelles les marques proposent de faire gagner aux joueurs des biens numériques, des NFT, ouvrant droit à des avantages. Une manière pour elles de fidéliser les clients. Les grandes multinationales sont très intéressées : " On accompagne par exemple, une grande marque de luxe à créer une mécanique un peu à la Pokemon go" détaille Clément Foucher, cofondateur (avec son frère) de metav.rs. " Il y a des quêtes pour aller trouver les fameux NFT, les biens digitaux, à travers le monde. Et en remplissant ces quêtes, on va avoir des avantages avec la marque. Il s'agit, pour ces entreprises de repenser leur programme de fidélité, leur expérience client pour les nouvelles générations. " Pas besoin de casque virtuel pour accéder à ces mondes virtuels. Plusieurs grandes marques internationales font déjà appel à la start up.

ⓘ Publicité

L'équipe de Metav.rs compte vingt-quatre salariés pour le moment et espère passer à quarante en fin d'année prochaine - metav.rs

Clément Foucher et son frère sont originaires de Menetou-Salon, près de Bourges, et veulent dynamiser un territoire auxquels ils sont attachés : " Les trois millions d'euros qu'on a levés vont nous permettre d'embaucher principalement des nouveaux développeurs " poursuit Clément Foucher. " On souhaite recruter sur Vierzon puisqu'on s'installera au B3. Notre siège est à Angers. On est également présent à Paris, et Hong-Kong. On est pour l'instant vingt-quatre et on espère arriver à quarante salariés fin 2023. Il y a une vraie dynamique pour le numérique à Vierzon. On est donc intéressé pour y venir et contribuer aussi à cette dynamique. On espère qu'on arrivera à trouver assez de monde sur Vierzon ou convaincre certains développeurs d'y venir. " Le pole numérique de Vierzon ouvrira au B3 l'année prochaine : il y aura un village numérique, une pépinière d'entreprises et l'école Algosup qui forme justement des développeurs.