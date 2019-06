Vierzon : Une vidéo pour trouver un repreneur

Vierzon, France

A 72 ans, Jacques Bernard, maître pâtissier, et son épouse, Nicole, aspirent à souffler un peu... La pâtisserie chocolaterie Bernard, rue de la République, est une institution à Vierzon mais les repreneurs ne se bousculent pas au grand dam du couple d'artisans : " On a tout fait pour améliorer notre commerce dans l'optique de pouvoir le céder dans de bonnes conditions, mais c'est compliqué, regrette Jacques Bernard. Les jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus travailler comme nous l'avons fait. Ils voient plus les loisirs. Pourtant, c'est pas le bagne ici. " Cette vidéo sur internet a provoqué quelques contacts, mais personne ne s'est encore vraiment engagé...

Les installations sont de très bon niveau. © Radio France - Michel Benoit

Une matinée de tournage pour ce spot d'un peu moins d'une minute trente... Jacques Bernard a plutôt apprécié l'expérience d'acteur : " On a eu droit au maquillage, et on a recommencé plusieurs fois le texte, mais c'était amusant. Ca fait 43 ans qu'on est installé ici et j'avais travaillé cinq ans sur le France avant de me retrouver à Vierzon. On a quelques touches, mais pas de réponse pour le moment. On aimerait quand même bien ne pas refaire noël. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. Notre retraite, on l'a bien méritée quand même !"

Le commerce est très bien situé dans la rue principale de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Vierzon n'attire pas. Après des années difficiles, le centre ville se redresse doucement. Quelques commerces ont rouvert avec l'aide des collectivités. La nouvelle, place juste à côté de la mairie, donne également une toute autre image de la ville, mais ce sera long pour redécoller. La pâtisserie-chocolaterie tourne avec un salarié et un apprenti en plus du couple. Elle est bien située sur la rue principale en centre ville. Jacques a pourtant baissé le prix : " On a commencé à 80 % du chiffre d'affaires hors taxes, comme c'est de coutume dans le métier, on est arrivé aujourd'hui à 50 %, mais ça ne se bouscule toujours pas déplore le couple. Pourtant, les bilans comptables sont sains, ça marche bien, on dégage de la marge. On a même plein de demande pour du pain, mais ça, je ne fais pas !" Le commerce pourrait donc intéresser un boulanger pâtissier chocolatier.