Vieux Charmont : le retraité en est à son quatrième convoi pour l'Ukraine

C'est l'histoire d'un retraité de Vieux Charmont, Philippe Avalle, 77 ans, qui, ému par la tragédie de la guerre en Ukraine, a décidé de se lancer corps et âme dans l'organisation de convois humanitaires. "Face à la tragédie de cette invasion, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai décidé d'agir au plus vite", explique le retraité.

Pour ce faire, il a vidé son camping-car pour y entasser jusqu'à 15 m3 de produits de première nécessité qu'il est allé livrer, tout seul, dans des camps de réfugiés en Pologne et en Ukraine. "Je savais où il fallait aller. Je l'ai vu à la télé. Je me suis rendu à Medyka en Pologne, tout près de la frontière ukrainienne, où j'ai rencontré des gens formidables".

Philippe Avalle a déjà organisé trois convois, en mars, en juin et en décembre de 2022. En ce début d'année 2023, il passe à la vitesse supérieure en préparant un convoi avec une ONG française ("doc4ukraine" reconnue par le ministère français des affaires étrangères) à bord d'un camion de 24 tonnes.

Un groupe de réfugiés ukrainiens aperçu depuis la lucarne du camping-car à Medyka en Pologne - Philippe Avalle

Et la générosité est au rendez-vous. Les habitants du Nord Franche-Comté se bousculent pour venir apporter leurs dons, ces derniers jours à la chapelle de Nommay. "Les gens sont d'une générosité extraordinaire. Regardez toutes ces familles qui viennent déposer leurs sacs. Ils ne se débarrassent pas. Il y a énormément d'articles encore tout neufs", explique Philippe Avalle.

À ses cotés, le président du cyclo cross de Nommay, Denis Mercier, qui a fait jouer son carnet d'adresse. Et là encore, les partenaires se bousculent. "L'hypermarché Leclerc m'a donné une camionnette entière de couvertures, de couettes et d'effets divers. Et il n'est pas le seul".