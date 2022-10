Vigilance sur les câbles sous-marins de télécommunications entre les États-Unis et la Vendée

Vigilance sous les océans. Après les 4 explosions qui ont touché des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique Emmanuel Macron a demandé un renforcement de la surveillance des câbles sous-marins français par lesquels transitent les télécommunications et Internet. 98 % du trafic internet mondial passe en effet sous les mers.

ⓘ Publicité

Des États-Unis à la Vendée

Depuis mars 2000 un nouveau câble transatlantique, le Dunant, relie sur 6.600 km la Virginie aux États-Unis à l'Europe via Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Et face aux tensions croissantes avec la Russie il s'agit de points sensibles pour Google et Orange qui en ont la charge. Le choix de Saint-Hilaire-de-Riez n'est pas un hasard car c'est déjà par là que passait un précédent câble inauguré en pleine guerre froide en 1965 par le général De Gaulle. Il s'agissait alors du TAT-4, Transatlantic Telephone Cable System. La station gérée par l'opérateur Orange et enterrée sous la dune dans un abri anti-atomique a même vu passer le célèbre téléphone rouge, cette ligne téléphonique directe entre la Maison Blanche et le Kremlin.

Ils sont particulièrement surveillés car ils sont d'une importance quasiment vitale pour les particuliers et les entreprises

"Ce câble sert de connexions pour les géants américains du net entre leurs datas center aux États-Unis et leurs datas center en Europe- souligne Pierre Manière journaliste spécialisé au journal La Tribune - "ils sont particulièrement surveillés car ils sont d'une importance quasiment vitale pour les particuliers et les entreprises. La quasi totalité des données des Européens sont stockées aux États-Unis et pour accéder aux services en ligne on a besoin que ces liaisons fonctionnent correctement". Mais fort heureusement les opérateurs ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et si un câble était sectionné - volontairement ou non - d'autres pourraient assurer le relais. La question deviendrait plus critique si plusieurs câbles devenaient inutilisables.