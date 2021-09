Invité de franceinfo ce vendredi matin, le président des Vignerons indépendants de France est alarmiste. Selon Jean-Marie Fabre, la récolte 2021 s'annonce comme "la plus faible du siècle dernier et du siècle actuel", en raison du gel, de la grêle ou encore de la sécheresse.

Vignes : la récolte 2021 s'annonce comme "la plus faible du siècle dernier et du siècle actuel" en France

Les viticulteurs français font face à une récolte 2021 catastrophique. Jean-Marie Fabre, président national des Vignerons indépendants de France, l'annonce ce vendredi matin sur franceinfo : la récolte française dans notre pays "sera la plus faible du siècle dernier et du siècle actuel". Selon le vigneron du massif des Corbières, dans l'Aude, "ça ne pouvait pas être pire, en tous cas on n'avait pas vu pire jusqu'à maintenant".

30% à 35% de pertes

Les vignerons estiment que les pertes sont de l'ordre de 30 à 35% cette année, en raison des "différentes aléas, un gel très sévère au printemps qui n'a quasiment épargné aucun vignoble français mais aussi des problématiques de pluviométrie très forte pour les vignobles septentrionaux et de sécheresse très marquée pour les vignobles méridionaux".

Le changement climatique est là et il faut qu'on s'adapte. - Jean-Marie Fabre, président des Vignerons indépendants

En avril dernier, les agriculteurs français ont été touchés par un épisode de gel exceptionnel. Dix des 13 régions avaient été impactées. Le froid, puis les pluies, ont frappé de nombreux vignobles, notamment en Corrèze, en Loire-Atlantique ou encore dans le Jura et le Vaucluse. Le Premier ministre avait annoncé mi-avril la création d'un "fonds de solidarité exceptionnel" d'un milliard d'euros pour les agriculteurs. "Les aides sont dans un panier commun pour toute l'agriculture de manière très transversale. Le gel n'a pas impacté que la viticulture donc il y a un saucissonnage, un gradient d'interventions", souligne Jean-Marie Fabre. Il espère donc que "l'ensemble des mesures qui, pour la viticulture, vont arriver après nos récoltes, une fois qu'on aura constaté les pertes et les écarts, vont enfin se mettre en œuvre rapidement et à la hauteur des espoirs qui sont les nôtres".

"Nous donner les moyens de lutter contre le changement climatique"

Pour le président des Vignerons indépendants de France, il va falloir que les exploitants s'adaptent. Mais l'Etat doit donner "les moyens de pouvoir lutter contre ce changement climatique qui prend plusieurs formes et touche tous les vignobles français".

Plusieurs méthodes existent, elles sont différentes "que l'on soit en zones méditerranéennes ou dans le nord de la France". "Il faut prendre en compte l'innovation, la technologie, la capacité à des cépages d'être plus adaptés à des conditions extrêmes, estime Jean-Marie Fabre au micro de franceinfo. Il y a aussi une part de résilience qu'il faut que l'on assume à la fois par du matériel de protection, à la fois par la capacité à s'assurer mais aussi parque qu'aujourd'hui le point clé dans beaucoup de vignobles français, et ça va le devenir de plus en plus, c'est la maîtrise de l'eau."

Selon lui, l'eau "fait des dégâts terribles. Il peut passer des millions de mètres cubes d'eau dans certains secteurs à quelques périodes de l'année, qui vont forcément alimenter les océans et les mers et que l'on n'est pas capable de fixer pour rendre plus pérennes l'ensemble des agricultures et la viticulture en particulier."