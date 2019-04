Vignoble alsacien : plus de 3 millions de visiteurs chaque année

L'œnotourisme a le vent en poupe. Elus et professionnels du secteur se réunissent ce lundi 1er avril 2019 à Kingersheim à l'occasion des Assises de l'œnotourisme en Alsace. Avec plus de 3 millions de visiteurs chaque année, l'Alsace est le troisième vignoble le plus fréquenté de France.

Les Assises de l'œnotourisme en Alsace se déroulent ce lundi 1er avril 2019 à Kingersheim. Elles réunissent élus et professionnels du secteur. L'œnotourisme attire 10 millions de visiteurs par an en France. Un chiffre en progression de 33 % par rapport à 2009.

En Alsace aussi, le secteur se porte bien. Avec plus de 3 millions de visiteurs chaque année, l'Alsace est le troisième vignoble le plus fréquenté de France, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Depuis 2010, les nuitées dans le vignoble alsacien ne cessent de progresser, près de 6 millions en 2017. La majorité de ces œnotouristes (55 %) viennent de France. Le reste (45 %) des pays voisins, Allemagne et Belgique en tête.

Les retombées économique pour la région sont importantes. En 2018, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros. Un quart de ces ventes proviennent de la vente directe dans les petits caveaux. Et bien souvent, les touristes ne se contentent pas du vignoble, ils en profitent pour visiter l'un des 122 sites le long de la Route des Vins. C'est le Château du Haut-Koenigsbourg et la Montagne des Singes qui en profitent le plus.

Mais l'offre, encore trop morcelée, mériterait d'être développée selon certains professionnels du secteur qui réclament une meilleure coopération entre hôteliers, restaurateurs et vignerons. C'est d'ailleurs l'un des thèmes qui devrait être abordé lors des Assises de l'œnotourisme en Alsace.