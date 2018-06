Sorigny, France

Après un débat et une présentation du projet, l'association des maires d'Indre-et-Loire s'est donc prononcé ce mercredi après-midi pour le projet, parfois contesté, de villages marques à Sorigny. Il y avait 41 votants. Résultat : 27 ont voté pour, 12 contre et 2 votes blancs. Il s'agissait de la commission permanente de l'association. Ce vote n'est pas que consultatif puisque l'association des maires d'Indre-et-Loire a 2 sièges à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) qui se prononcera sur le projet à la mi-juillet. La réunion de la CDAC sera d'ailleurs présidée par la préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski. Au cours de cette séance, les votants seront plus nombreux que d'habitude, puisque le projet est inter-départemental, et intercommunal. Impossible pour l'instant de connaître le nombre exact de votants, puisque la Préfecture va inviter, de manière confidentielle, tous les élus concernés de près ou de loin par ce projet.

Examen à la mi-juillet par la CDAC 37 présidée par la préfète

Le 15 juin dernier, le Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle (SMAT), avait rejeté le projet de village commercial par 25 voix contre 23. Un avis purement consultatif, mais qui avait permis au maire de Tours Christophe Bouchet de manifester son désaccord.. Les membres de la CDAC, composés d'élus, de personnalités qualifiées dans des activités commerciales, de personnes chargées de la protection des consommateurs, sont chargés d'accorder ou de refuser le projet commercial proposé (plus de 1.000 m2). Les votes se font à la majorité absolue des personnes présentes. Pour déterminer le sens de l’avis ou de la décision, seuls les votes favorables sont comptés. Les abstentions ont donc le même effet qu’un vote défavorable. Des recours peuvent être exercés en saisissant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC).