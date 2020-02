Vente, restauration, sécurité : quels sont les 700 profils recherchés pour le village des marques de Douains ?

Pôle Emploi et la Région Normandie sont associés au projet [photo d'illustration].

Douains, France

20 000 mètres carrés, 100 boutiques, 200 millions d’euros d’investissement... McArthurGlen voit grand pour le futur village des marques de Douains, à l'Est d'Évreux, dans l'Eure. Il ouvrira en 2021 et engendrera l'embauche de 700 collaborateurs. Une première réunion d'information a lieu ce mardi 11 février 2020 au centre Philippe-Auguste de Vernon, à partir de 18 h 30.

Romain Kalfon, le directeur développement France du groupe qui pilote le projet, était l'invité de France Bleu Normandie ce mardi matin pour donner les contours du recrutement.

Une majorité de CDI

Ces postes seront "en très grande majorité des emplois en vente mais aussi en restauration et en maintenance, sécurité et entretien", explique Romain Kalfon. Pour ce qui est des profils recherchés, "il s'agira de Bac +2 ou de personnes ayant de l'expérience dans la vente. Mais on est aussi sur des niveaux de compétences ouverts à tous."

A noter qu'un bon niveau en anglais est primordial puisqu'une importante fréquentation touristique est attendue. Au total, le groupe espère accueillir 2,5 millions de visiteurs chaque année.

Il y a en revanche peu d'informations sur la grille des salaires. "Ce sont les marques qui vont recruter. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce seront principalement des CDI, à 80-85 %."

Un recrutement local ?

La Région Normandie et Pôle emploi étant associés au projet, l'objectif est de recruter au niveau local mais avant cela, il faut développer "l'employabilité" sur le secteur précise Romain Kalfon. La Région finance par exemple "un programme de 400 formations dans les métiers de la vente" dans le département.