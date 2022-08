Village étape, un label essentiel pour Eguzon

Eguzon est l'une des sept premières communes françaises à avoir obtenu le label Village étape. Il s'agit de communes de moins de 5.000 habitants, à proximité d'une nationale ou d'une autoroute gratuite.

Un label qui attire

Régulièrement des voyageurs de passage dans la région préfèrent Eguzon aux aires d'autoroute classiques. C'est le cas par exemple d'Etienne et sa compagne. Assis dans leur voiture, prêts à repartir, ils ont au total 5h de route entre le Périgord à la région parisienne. Ils se sont arrêtés à Eguzon grâce à un panneau. "On a vu sur l'autoroute "village étape" donc on est sorti et on s'es arrêté pour manger. C'est beaucoup plus agréable que sur une aire d'autoroute, poursuit Etienne. Le cadre n'est pas le même. Les gens sont détendus, y'a tout ce qu'il faut !, conclut-il en riant.

Le label village étape est essentiel pour l'activité de la commune d'Eguzon. © Radio France - Sarah Vildeuil

Un atout pour les entreprises

Les villages étapes ont même leurs adeptes comme Liliame, de Tours, venue à Eguzon spécialement pour ca. "On voulait trouver un petit village étape pour manger un bout et on a trouvé que ça avait l'air sympathique d'aller manger au petit restaurant d'à côté".

L'adresse en question, c'est le restaurant de Sébastien Vadé, pour qui le label village étape est essentiel. "Bien sûr ! Parce qu'on est à la sortie de l'autoroute. En pleine saison, on a le lac qui est juste à côté, donc ça permet d'avoir une belle activité, résume le restaurateur. Et puis tous les gens qui sortent, au moins comme ça après ils ont l'intention de revenir, soit en vacances ou en repas de famille."

On a vraiment un pic je dirais les huit semaines de juillet-août. Sébastien Vadé, restaurateur

Un cahier des charges de plus en plus surveillé

Pour être village étape il y a un certain nombre de critères à respecter. "Ce label implique des choses concrètes, explique Jean-Paul Thibaudeau, le maire d'Eguzon. Et d'ailleurs là, on a vacillé un petit moment en ce qui concerne Eguzon avec la fermeture d'un hôtel. Donc il faut qu'il y ait un certains nombre de commerces, d'hébergements, une offre de restauration, mais aussi des supérettes. Il faut aussi des horaires d'ouvertures particuliers, complète le maire d'Eguzon, parce que les gens quand ils sont sur l'autoroute ils peuvent passer chez nous en dehors des heures d'ouverture habituelles."

Le cahier des charges est de plus en plus surveillé vu que de plus en plus de communes peuvent prétendre au label. Eguzon doit donc veiller à le respecter pour continuer d'attirer des voyageurs.