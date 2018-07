Cassel, France

Le mardi 19 juin 2018, le village de Cassel était élu "village préféré des Français" par les téléspectateurs de l'émission présentée par Stéphane Bern. Un mois après, les touristes affluent. La fréquentation touristique a même doublé par rapport à l'année dernière à la même période. Pour faire face à cet afflux de touristes, la mairie envisage de construire un parking à l'extérieur de la commune. Une navette pourrait également transporter les visiteurs jusqu'au centre de Cassel.

Une élection qui rapporte

Depuis l'élection, les touristes viennent en nombre à Cassel. C'est ce que raconte Cédric Deliege, responsable commercial de l'hôtel La Châtellerie de Schoebeque : "Dès la première semaine après l'émission, on a fait cinq ou six chambres de plus que d'habitude. Et le lendemain de l'élection, toutes les terrasses des restaurants étaient pleines". La boulangère du village, Sandrine, surfe également sur la nouvelle notoriété de Cassel : "Nous avons beaucoup beaucoup de touristes en plus. Cela a attiré une nouvelle clientèle. Et puis nous, à la boulangerie, on a créé un pain à l'occasion de l'élection, mais malheureusement il a trop de succès et je n'en ai plus !"

Le retour des touristes locaux

Devant l'office de tourisme de Cassel, les touristes se succèdent. Parmi eux, des Belges, des Toulousains, des Bretons mais aussi des visiteurs de la région. "Sur la période du 20 juin au 20 juillet, la fréquentation touristique a doublé, se félicite Hélène Elleboudt, conseillère à l'office de tourisme de Cassel. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Et puis il y a aussi les touristes de la région, des gens qui connaissaient Cassel et qui reviennent voir le village. L'émission a agi comme une piqûre de rappel." Même son de cloche du côté d'Anne, une restauratrice du village : "Beaucoup de gens de la région reviennent à Cassel, comme des Lillois ou des Valenciennois." Pour autant, la plupart des touristes ne sont pas de la région. Exemple avec Sophie et son mari Fabien, originaires de Tours. "C'est grâce à l'émission que l'on a décidé de visiter Cassel, se souvient Fabien. Et nous restons dans la région pendant un mois."