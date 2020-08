Villars : les derniers jours d'Alinéa

Devant les clients, ils gardent le sourire, mais la situation est difficile à vivre pour les 71 salariés d'Alinéa Villars, informés depuis juin dernier que leur magasin est condamné . "L'ambiance est un peu bizarre, reconnait cet élu du personnel. Les gens sont tristes, un peu résignés de la situation. Mais bon, on essaye de garder la tête haute dans le magasin. Ce qui est le plus compliqué c'est d'attendre la décision du juge qui aura lieu le 30 aout. On espère qu'ils abrègeront notre souffrance à début septembre pour qu'on puisse avancer et prendre un chemin différent".

Certains salariés ont déjà commencé à remettre à jour leurs CV. Le plan de reprise que devra étudier le tribunal de Marseille prévoit la suppression de la moitié des 2.000 emplois du groupe, la conservation de 9 magasins sur 26. Et le site de Villars n'en fait pas partie.

L'arrivée de Steel est montrée du doigt

Alinéa a souffert ces dernières années de la crise des gilets jaunes, du conflit contre la réforme des retraite et, dernièrement, le confinement a été le coup de grâce. Mais localement, pour Françoise, employée depuis 1999, il y a aussi une explication supplémentaire. "Il y a l'ouverture de Steel à Saint-Étienne. Il y a eu une étude de marché. L'implantation de Steel, un gros maison du monde... cette zone commerciale qui va prendre une ampleur assez grande, fait que ça va vider la notre, de zone commerciale, plus ou moins. On est à Saint-Étienne, on n'est pas à Lyon. Il y en a une des deux qui ne survivra pas. C'est mon analyse. Et c'est nous à mon avis".

Les élus mobilisés

Le maire de Villars, Jordan Da Silva, a écrit à la Préfète de la Loire, au Président du Conseil Régional, au Président de Saint-Étienne Métropole et au Député du secteur pour leur proposer de travailler ensemble pour soutenir les salariés d'Alinéa Villars.

"Derrière ces 70 personnes qui travaillent à Alinéa, il y a des familles, donc il est nécessaire que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble pour tenter de trouver des solutions pour ces familles-là, détaille Jordan Da Silva. Dès à présent il faut mettre en place l'ensemble des actions que chacune de ces institutions ont dans leur giron. Pour Saint-Étienne Métropole et la Région, les aides à l'emploi, les différentes possibilités de trouver un emploi, d'accompagner sur des segments de formation. Également mobiliser l'ensemble des instances para-publiques, comme la STAS, pour aider les salariés d'Alinéa à trouver un nouvel emploi".

Le Président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, c'est également ému de la situation des salariés d'Alinéa.

Gaël Perdriau vient d'envoyer un courrier au ministre de l'économie pour l'alerter sur cette situation. Pour lui le plan de reprise d'Alinéa (par les actionnaires actuels du groupe) est scandaleux. "Il m’est intolérable que la logique financière domine les logiques économiques et humaines. Je crois à une économie au service de l’homme et de son épanouissement" écrit-il.