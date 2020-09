Ville d'Orléans : l'aide d'urgence aux commerces n'a toujours pas été versée

C'était une promesse de campagne de Serge Grouard lors des municipales à Orléans : que la ville verse en juillet et en août une aide d'urgence de 1 000 € par mois aux commerçants en difficulté, en raison de la crise sanitaire. Cette promesse du nouveau maire n'a pas pu être tenue, pour des raisons juridiques. Mais elle n'est pas abandonnée, assure la ville.

La ville ne peut pas verser directement cette aide

Sur le papier, pourtant les choses semblaient simples. "Nous allons abonder l'aide de l'Etat, expliquait Serge Grouard le 11 juin dernier, à hauteur de 2 fois 1 000 € pour la période de l'été, juillet et août, pour toutes celles et ceux qui ont eu une perte de chiffre d'affaires pendant le confinement égale ou supérieure à 50%." C'était le deuxième point du "plan d'urgence en 12 points" défendu par le candidat.

Le principe de cette subvention a bien été voté lors du conseil municipal le 17 juillet dernier, mais à ce jour, aucun commerçant n'a pu en bénéficier. La faute à une certaine complexité réglementaire, car l'Etat exige que cette aide transite obligatoirement par le fonds national de solidarité, qui est co-géré localement par la Région. C'est ce qui ressort d'un décret ministériel daté du 20 juin et modifié le 14 août.

"On se heurte effectivement à une difficulté juridique, reconnaît Luc Nantier, l'adjoint au commerce de la ville d'Orléans, il nous faut respecter les textes, qui, en plus, ont évolué... On pensait que ce serait plus simple d'accéder aux listings de la première aide distribuée par l'Etat. Nous avons pour l'instant un point d'achoppement avec les services de l'Etat sur la manière de verser notre aide, mais nous travaillons à résoudre ce problème. Nous souffrons donc d'un peu de retard, mais cette promesse n'est nullement abandonnée, et elle sera tenue."

Le fonds d'aide... de la métropole mobilisé en attendant

Selon le dernier recensement, 54 commerces orléanais seraient éligibles à cette aide, "mais comme certains critères ont sauté, notamment avoir essuyé un refus de PGE (plan garanti par l'Etat), on pourrait monter à une centaine de dossiers", précise Luc Nantier. Qui ajoute : "On aurait évidemment souhaité éviter ce retard, mais finalement, ce n'est pas plus mal si l'aide est versée à l'automne, car cela correspondra au moment où prendront fin certains reports de charges, qui pourraient provoquer des soucis de trésorerie chez les commerçants."

En attendant, rappelle la ville, les commerçants peuvent bénéficier du fonds d'aide métropolitain aux petites entreprises, qui a été abondé en mai dernier pour être transformé en "fonds d'aide post-Covid" doté de 400 000 euros (dont la moitié apportés par le Département du Loiret). A ce jour, 110 demandes ont été acceptées pour ce fonds d'aide métropolitain, dont la moitié concernent des TPE orléanaises (notamment dans la restauration et la coiffure). L'aide peut aller jusqu'à 2 500 euros. "Cette aide de la métropole ne remplacera pas l'aide de la ville, mais peut la compléter utilement", conclut Luc Nantier.