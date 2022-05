Villecomtal-sur-Arros (Gers) : Accord de fin de contrat entre Danone et le producteurs laitiers

Le groupe Danone annonce avoir signé un accord de fin de contrat avec l’Organisation de Producteurs du Sud-Ouest Laitier. Des négociations étaient en cours depuis plusieurs semaines suite à la décision de Danone de convertir son usine de transformation laitière située à Villecomtal-sur-Arros dans le Gers en un site de production de boissons végétales.

Cet accord est "équilibré et structurant, avec une volonté commune de ne pas fragiliser la filière laitière dans le Sud-Ouest", insiste la communication de l'entreprise. Le préjudice causé aux producteurs par la décision de mettre fin au contrat qui les lie à Danone depuis de nombreuses années a été pris en compte. Au total, près de 200 fermiers sont concernés.

80 millions de litres de lait à écouler chaque année

Une autre question est en suspens : à qui vendre les 80 millions de litres de lait que Danone ne leur achètera plus chaque année? La difficulté est d'autant plus grande que ces fermiers sont répartis sur six départements : Haute-Garonne, Gers, Landes, Lot, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.

Les deux parties se sont mises d’accord pour un calendrier de fin de collecte progressif sur la période de mars à octobre 2023.