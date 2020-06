La communauté de communes Villedieu Intercom lance une nouvelle opération pour soutenir le commerce et les entreprises locales, après les difficultés engendrées par la crise sanitaire : elle propose aux habitants des chèques-cadeaux.

Villedieu intercom : des chèques-cadeaux pour aider les commerçants et les artisans

Villedieu Intercom a commandé 50.000 euros de chèques-cadeaux auprès de l’association Villedieu-Percy Dynamik, qui réunit 120 commerçants et artisans locaux, afin de "leur garantir du chiffre d’affaires et essayer de rattraper un peu ce qui a été perdu pendant les mois de confinement", explique Charly Varin le président de la communauté de communes.

La collectivité les revend à moitié prix aux habitants de son territoire. Chaque foyer peut en acheter pour 30€ maximum, ce qui correspond à 60€ de chèques-cadeaux à dépenser chez les commerçants et artisans locaux. Ils sont vendus à l’Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles et dans les mairies de Percy-en-Normandie, Saint-Pois, Fleury et Sainte-Cécile.

Chaque foyer peut bénéficier de 60€ de chèques cadeaux. © Radio France - Lucie THUILLET

Un coup de pouce pour les habitants...

Coté commerçants, c'est un petit plus apprécié. "C'est un bon dispositif pour que les gens viennent chez nous. Surtout qu'en ce moment, on voit qu'ils ont envie de nous faire travailler", réagit Aurélie qui tient une boutique de décoration.

"Les gens ont besoin qu'on leur donne un coup de pouce pour dépenser car il y en a qui ont vécu le confinement difficilement, avec du chômage partiel etc.", assure Vincent Drobieux le président de l’association Villedieu-Percy Dynamik.

... et les touristes

Une partie de ces chèques cadeaux sera aussi offerte aux touristes et aux visiteurs qui ne sont pas de Villedieu Intercom, via une campagne de promotion dans la presse locale. Il suffira de récupérer le coupon en bas de page et de le présenter à l'office de tourisme pour avoir dix euros en bon d'achat.