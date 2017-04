Villedômer : Un camping quatre étoiles d'ici un an

Les travaux ont commencé au lieu-dit Beauregard, à 500 mètres de Villedômer. L'ouverture est prévue pour mai 2018. Sur 38 hectares et avec 150 emplacements, le camping pourra accueillir 600 vacanciers. De quoi booster l'économie de ce village de 1400 habitants.

Ils habitent en France depuis 2005, mais c'est en juillet dernier que le couple Rocke s'installe à Villedômer, dans le domaine de Beauregard. Dès l'achat du terrain, ils ont un objectif : ouvrir un camping de luxe. Spa, piscine, terrain multi-sports, restaurant-bar et même salle de prière, le projet voit grand. "Pour avoir les quatre étoiles, il faut remplir des critères précis, explique Jim Rocke, et tout ces aménagements en font partie."

Accueil chaleureux de la mairie

La mairie de Villedômer est immédiatement emballée. Bernard Surel, l'adjoint du village, a accompagné le couple de britanniques dans leur projet : "Nous avons conscience qu'ils vont attirer beaucoup de monde. On espère que les clients du camping viendront découvrir le village en même temps." Autrement dit : qu'ils viennent participer à l'économie des commerces du coin.

Bernard Surel, adjoint à la mairie, attend que le camping booste l'économie du village. - Simon Soubieux

Et la mairie a raison d'être optimiste. Villedômer est un point de passage en Touraine. Situé entre la nationale 10 et l'autoroute A10, mais aussi sur le chemin du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle et de la Loire à vélo, le camping réunit toutes les conditions pour faire le plein. Jane Rocke le sait : "C'est une chose à laquelle on a réfléchi avant d'acheter le terrain. Nous savons qu'ici, nous aiderons également les commerces à se développer. Nos clients pourront aller à pieds dans le centre-bourg pour faire leurs achats."

Les commerces satisfaits

Et justement, qu'en pensent ces commerçants ? Que du bien. "Ça ne peut pas être négatif. On aura forcément des retombées.", explique le buraliste. Ou encore la boulangère : "L'arrivée du camping va faire travailler tout le monde".

Les travaux ont commencé au domaine de Beauregard. Si tout se passe bien, le camping quatre étoiles devrait ouvrir ses portes en mai 2018.