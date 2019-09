Villefontaine : la mairie présente son projet de réaménagement de la place du marché

Le maire de Villefontaine a présenté à ses habitants le projet de réaménagement de la place du marché et du parvis de la mairie, un chantier qui devrait s'achever dans 5 ans, selon un premier calendrier.

L'espace sera unifié et ouvert, insiste le maire de Villefontaine

Villefontaine, France

Le projet de rénovation et de réaménagement de la place du marché et des abords de la mairie est global, estimé à environ 2 millions d'euros, qui devrait s'achever fin 2024, début 2025. Si une partie du bâtiment de l'ancien Casino a déjà été démolie, le commencement du chantier est prévu au printemps 2020. Une réunion publique a eu lieu vendredi, devant une cinquantaine d'habitants.

"Dans les grandes lignes, c'est un espace complètement ouvert, organisé, vert, avec des espaces de fraîcheur, de rencontre..." explique le maire de Villefontaine Patrick Nicole-Williams, sur la base du projet proposé par l'architecte. Sont prévus des arbres, des bancs et salons de ville, des fontaines-geysers, même une rivière artificielle et deux arbres solaires, des panneaux photovoltaïques au pied desquels des prises de courant permettront aux téléphones portables notamment d'être rechargés. L'installation de commerces est également prévue autour de l'espace de plus de 2300 mètres carrés. "Ce qui a présidé, c'est de dire qu'il faut qu'on ramène de flux en centre-ville, pour revitaliser nos commerces" insiste Patrick Nicole-Williams.

Le projet séduit la salle, mais quelques doutes sur les incivilités

Sur la nécessité de faire quelque chose de cet espace désorganisé, aux trois quarts occupés par le parking de l'ancien supermarché, il y a consensus lors de la réunion publique, ce vendredi en mairie. "Qu'ils cassent tout !" lance l'une, "faut renouveler !" complète l'autre, "il faut redonner de la gaieté, du pétillant !" Le projet a séduit. "Après, qu'est-ce que la population va en faire, c'est toute la question" s'interroge encore un autre, "il faut de la vigilance." La problématique des dégradations et incivilités est abordée, notamment à la sortie de la réunion. "C'est une belle ville qui mérite d’être rénovée, mais certains citoyens n'ont pas le respect des travaux finis" estime un habitant de Villefontaine depuis 40 ans. Et certains temporisent : "je pense que partout ou les cœurs de ville ont été rénovés, il y'a moins d'incivilités, parce que le cadre de vie est plus sympathique."

Une question, pendant la réunion, porte aussi sur le stationnement. Le maire assure qu'il y aura autant de places de parking, et que celles-ci ne deviendront pas payantes.