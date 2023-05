Villefontaine : The Village fête son cinquième anniversaire avec un développement "tout à fait formidable"

Cela fait cinq ans maintenant que les toits pointus du village de marques ont fait leur apparition à Villefontaine en Nord-Isère. Le centre commercial outlet, détenu par la compagnie de Phalsbourg, a ouvert ses portes au public le 17 mai 2018. Avec leurs produits au minimum 30% moins chers que dans les magasins classiques, les enseignes attirent des clients de très loin et semblent ne pas subir l'inflation. Nicolas Rudancic, le directeur de The Village répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Cela fait cinq ans maintenant que The Village est ouvert. Vous diriez que le site a trouvé son modèle, sa dynamique ?

Nicolas Durancic : Oui, le site est un actif exceptionnel pour nous de par les performances économiques qu'il connaît puisqu'on a réalisé, en 2022, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, ce qui est un chiffre extrêmement important. On est passé de près de 70 enseignes en 2018 lorsqu'on a ouvert à maintenant près de 140 et d'ici la fin de l'année, je pense que le centre sera complet à 100 %.

C'était l'objectif au départ d'en arriver là sous cinq ans ou est-ce que c'est aller plus vite que ce qui était imaginé ?

La réalité, c'est qu'on ne s'était pas forcément fixé d'objectif en termes de développement. On avait un objectif qui était de créer un lieu de vie exceptionnel pour nos clients. Après, on le faisait évidemment le plus rapidement possible et c'était le mieux. Mais on avait un focus qui était primordial, c'était celui de nos clients. On voulait absolument créer un lieu dans lesquels les clients se sentent bien et valorisés. Et ça passe notamment par avoir de belles enseignes. Aujourd'hui, on considère que les clients sont au rendez-vous parce qu'on leur a offert ce lieu de vie et parce qu'aussi, on a des enseignes qui répondent présent et donc on va dire que oui, le rythme, en tout cas économique, est parfaitement maintenu.

De nombreuses animations sont prévues pour le cinquième anniversaire de The Village. © Radio France - Noémie Philippot

En terme de fréquentation, qu'est-ce que ça donne ? Combien de personnes est-ce que vous attirez par an ?

De manière annuelle, on attire près de 4,5 millions de visiteurs, ce qui est un chiffre extrêmement important avec un rayonnement jusqu'à 2H30 de route de de The Village. Donc on peut aller jusqu'à Châlons-sur-Saône et également jusqu'en Savoie, en Haute-Savoie, mais également la Suisse.

Ce qui est très important de noter aussi, c'est la position stratégique géographique de The Village puisqu'on est sur l'autoroute A43 qui est un point de passage obligatoire entre la partie nord de la France et également les sports d'hiver, où de nombreux étrangers passent. Évidemment, la reprise des flux touristiques est un atout considérable pour nous puisqu'on a noté également une croissance très importante de la clientèle étrangère à The Village. Et donc, bien évidemment ça, ça permet de poursuivre ce développement qui jusque-là était tout à fait formidable.

Les chiffres sont bons sur ces cinq premières années. Quelle est la suite ?

Alors pour la suite, on va garder le même cap, c'est-à-dire d'offrir le meilleur à nos clients, notamment en terme d'enseignes. On a de nouvelles enseignes qui nous rejoignent très prochainement, de grandes enseignes internationales. On a annoncé il y a très peu de temps l'arrivée de Tommy Hilfiger, qui ouvrira courant juin je pense, et qui sera suivi par de nouvelles enseignes. Notre objectif est d'offrir le meilleur des enseignes à l'ensemble de nos clients et en faisant ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait en terme d'accueil client. C'est ce qu'on appelle, nous, l'amour du client et ce qui est fondamental chez nous.