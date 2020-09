Villenave d'Ornon : des centaines de personnes dans une rave party près de Bordeaux

Entre 300 et 1.000 personnes ont participé à une rave party dans la nuit e samedi à dimanche en bord de Garonne, dans la zone commerciale des Rives d'Arcins à Villenave-d'Ornon au sud de Bordeaux. Près des magasins Kiabi et Boulanger, selon le maire de Villenave-d'Ornon Philippe Pujol. Le décompte précis des "teufeurs" est compliqué, précise la police, ce type de fête étant par nature non organisée. Des habitants de Villenave-d’Ornon et de Bègles, la commune voisine, se sont plaints à la police du bruit de la fête dans la nuit.

"C'est la première fois que j'ai une rave party sur ma commune !" commente le maire de Villenave-d'Ornon. Philippe Pujol a appris la nouvelle dimanche dans l'après-midi vers 15h30. "Je ne comprends rien du tout : comment c'est possible que [les fêtards] aient installé un système son comme ça alors qu'il faut du temps pour le mettre en place... Derrière il faut se brancher, avoir l'électricité suffisante pour le son, tout." L'édile s'étonne du manque de sévérité de la police.

Selon le journal Sud Ouest, la police est intervenue vers cinq heures du matin dimanche. Ils ont procédé à des contrôles de stupéfiants et d’alcoolémie et verbalisé des véhicules. Mais pour Philippe Pujol, ce n'est pas suffisant : "Il y avait toujours des gens sur les lieux de la fête dimanche !".