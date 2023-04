Villeneuve-d'Ascq : le magasin d'usine de Bonduelle organise sa grande braderie du légume

Une grande braderie du légume. C'est que propose en ce moment le magasin d'usine de Bonduelle à Villeneuve-d'Ascq. Jusqu'au 8 avril, un chapiteau est installé devant la boutique, avec des lots de conserves à prix cassés. 2€30 pour une boîte d'haricots verts contre 3€29 en grande surface.

Cette édition rencontre un grand succès, encore plus que la précédente, organisée en septembre 2022. "On a réalisé en une journée le chiffre d'affaires auquel on s'attendait sur la totalité du week-end", souligne Lucas Legrand, responsable du magasin. "La fréquentation est deux fois plus importante que ce que nous avions prévu. Certains clients paient des paniers à plus de 300 euros", indique le gérant.

C'est la première fois que Laëtitia participe à cette braderie chez Bonduelle, elle a acheté pour une soixantaine d'euros de conserves. "On avait regardé avant de venir pour faire la comparaison avec les prix en grandes surfaces et c'est vrai que c'est très intéressant", s'étonne la cliente.

"Avec ces promotions, ça nous permet de faire des économies en continuant de consommer des produits de qualité", note Christiane. Pour Jérôme, l'avantage, c'est d'acheter de grandes quantités. "On peut stocker facilement, puisque ce sont des conserves ça ne périme pas, et on fait de vraies économies".

Des prix qui continuent de grimper dans les Hauts-de-France

Une braderie du légume qui intervient alors que comme tous les mois, France Bleu fait le point sur le panier de 37 produits du quotidien vendus en grande surfaces.

Ce panier France Bleu, en partenariat avec Nielsen IQ a encore augmenté en mars dans les Hauts-de-France. Dans le Pas-de-Calais, il s'élève aujourd'hui à 105€19. C'est un peu plus dans le Nord : 106€04. Cela représente une augmentation d'1 euro par rapport au mois de février. Et dans notre région, ce qui a le plus augmenté, c'est le sucre : + 56 % en un an.

