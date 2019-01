VIDÉO - Son entreprise fait faillite, elle se démène pour accompagner ses salariés et ses clients

Début janvier, le groupe Maisonneuve, spécialiste des maisons individuels, basé à Villeneuve-d'Ascq (Nord) a été placé en liquidation judiciaire. Dans la foulée, sa dirigeante a réalisé une vidéo dans laquelle elle joue la transparence et donne des conseils à ses salariés et à ses clients.

Villeneuve-d'Ascq, France

C'est une démarche assez inhabituelle dans le monde de l'entreprise. La dirigeante du groupe Maisonneuve, un constructeur de maisons individuelles basé à Villeneuve-d'Ascq (près de Lille), récemment placé en liquidation judiciaire, se démène pour éviter que sa clientèle et ses collaborateurs soient trop affectés. Au début du mois de janvier, Priscilla Saunier - qui avait repris la société en difficulté financière en 2016 - a ainsi posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour rassurer et conseiller toute le monde.

Dans ce film d'un peu plus de 3 minutes, elle s'adresse face caméra à son équipe et à sa clientèle. Le ton grave et le regard triste, elle commence par leur présenter la situation en toute transparence, en rappelant les soucis rencontrés par la société les années passées. "Lorsque j'ai repris l'entreprise, mon objectif était de la redressé, affirme-t-elle. C'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, faute de garant, nous sommes obligés d'éteindre notre activité."

Elle explique ensuite à ses 140 clients, et à ses dizaines de sous-traitants et fournisseurs comment mener à bien leurs projets de construction malgré la situation. "Pour les clients qui sont en court de chantier, sachez que votre garant est prévenu (...) et vous serez contacté très vite afin que votre chantier soit pris en charge dans les conditions de votre contrat conclu avec Maisonneuve. "

Dans sa vidéo, Priscilla Saunier réaffirme aussi son soutien à son équipe. "Je tiens à nouveau à vous remercier pour la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli la nouvelle et pour tous vos messages de soutien dans cette épreuve difficile."

Projets de vie

Si la dirigeante a réalisé cette vidéo, c'est parce qu'il était important pour elle d'accompagner chacun jusqu'au bout. "C'est quand même le projet d'une vie pour nos clients, explique un mois plus tard Priscilla Saunier. C'est une énorme somme d'argent et beaucoup d'angoisse pour eux. Donc il me semblait évident de ne pas laisser tomber les gens. Ça me parait normal et je n'aurais pas fait autrement."

Ne trouvant pas le courage d'appeler tout le monde, elle a choisi de se filmer avec son smartphone. Un message enregistré non dans difficulté et émotion. "J'ai dû m'y reprendre à trois fois pour ne pas craquer. On a beau être chef d'entreprise, on est quand même humain, et c'est la fin d'une aventure humaine."

Les locaux de Maisonneuve, à Villeneuve-d'Ascq, n'accueillent plus de clients depuis début janvier. © Radio France - Hélène Fromenty

Beaucoup de clients ont découvert la vidéo une fois postée sur les réseaux sociaux. Mélanie par exemple l'a vue sur Facebook. Au moment de la liquidation, elle venait de signer pour faire construire une maison à Carvin, près de Lens. "Notre chantier aurait dû commencer en avril, souligne-t-elle. Nous avons été très surpris parce que Maisonneuve a bonne réputation. Et puis aussi surpris par la démarche de madame Saunier. On la sentie responsable jusqu'au bout, ce qui est très respectueux pour les clients."

Plus de 2200 vues

Même son de cloche du côté de David. Lui avait un chantier en cours dans le bassin minier, son deuxième avec Maisonneuve. La vidéo l'a à la fois surpris et rassuré. "Madame Saunier n'était absolument pas obligée de faire ça, mais elle nous a vraiment suivi. Résultat : on a eu toutes les réponses aux questions qu'on se posait : comment ça allait se passer pour la suite, qui allait reprendre notre dossier..."

Moins d'un mois après la liquidation de Maisonneuve, la vidéo a été visionnée plus de 2200 fois sur YouTube. Tous les clients ont été contactés et ont pu discuter de leur situation avec la dirigeante. Et grâce au film, tous les anciens salariés ont été approchés par des entreprises et ont décroché une piste sérieuse d'emploi ou un entretien, d'embauche.

"Je ne regrette pas du tout, reprend Priscilla Saunier. Je mesure maintenant les bienfaits de cette communication transparente. Je l'ai fait par conviction personnelle, mais je me rend compte que ça sert à énormément de personnes. Donc si je devais le refaire, je referais exactement pareil."