Villeneuve-de-Marsan : la mairie anticipe la hausse du prix de l'énergie

Face à la crise énergétique qui se profile, beaucoup sont dans l'incertitude, et il est difficile de savoir à combien s'élèvera la facture de gaz ou d'électricité dans les mois à venir. Et ça vaut aussi pour les mairies. A Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, pour anticiper la crise, on commence déjà à faire des économies.

30 à 50 % d'augmentation du budget alloué à l'énergie

Cette année, il n'y aura pas de nouveaux livres pour la médiathèque de Villeneuve-de-Marsan. A la place, on augmente le budget alloué au gaz et à l'électricité. "Notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne maitrise pas les coûts de l'énergie", déplore Patrick Campagne, le maire de Villeneuve-de-Marsan.

"Au niveau du budget, on a fait une prévision entre 30 et 50 % d'augmentation sur l'année 2022 . Pour l'éclairage et les bâtiments publics, on remplace progressivement toutes les ampoules par des ampoules à économie d'énergie."

Et trois infrastructures sont particulièrement énergivores : la salle des fêtes, le stade et l'école. "Le plus gros chantier de réflexion, c'est la partie chauffage de ces trois points qui sont assez proches les uns des autres, alors on va essayer d'avoir un seul système qui puisse gérer les trois."

Des panneaux photovoltaïques

Pour réduire encore la note, Patrick Campagne pense aussi aux énergies renouvelables. "Sur un futur bâtiment que l'on va avoir sur Villeneuve, on aimerait bien intégrer des panneaux photovoltaïques. Ce serait une manière de réduire la facture d'énergie."

En tout cas le maire l'assure : il ne devrait pas y avoir d'augmentation d'impôts locaux pour compenser la hausse des prix du gaz et de l'électricité.