Villeneuve-Loubet : le tribunal administratif de Nice suspend l'arrêté permettant l'ouverture des commerces

Le tribunal administratif de Nice, sur demande du préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu ce jeudi après-midi l'arrêté municipal de Villeneuve-Loubet, pris par le maire Lionel Luca ce vendredi 30 octobre, permettant aux commerces non-alimentaires de rester ouverts malgré le confinement et les mesures nationales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Les établissements en question devront donc rester fermés" Tribunal administratif de Nice

Le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Luca, avait pris cet arrêté pour dénoncer la concurrence déloyale entre les petits commerces, obligés d'être fermés, et les grandes surfaces durant cette période de confinement. "Si la commune considère que ce décret crée les conditions d’une concurrence déloyale entre petites et grandes surfaces et commerce en ligne, cette circonstance ne justifie pas, en tout état de cause, l’assouplissement des mesures prises par le Premier ministre face à l’urgence sanitaire actuelle", a estimé ce jeudi le tribunal.

"Le juge des référés estime que cet arrêté municipal est susceptible de compromettre la cohérence, l’efficacité et la lisibilité des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat", écrit enfin le tribunal administratif dans son compte-rendu. Cette décision peut faire l'objet d'un appel auprès de la cour administrative d’appel de Marseille.

S’agissant de la commune de Vence, qui avait pris la même mesure, le maire ayant abrogé son arrêté, le préfet s’est désisté de sa requête de suspension.