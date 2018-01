Villepinte, France

Journée prison morte un peu partout en France et en Ile-de-France à Nanterre, Réau, Meaux, Poissy ou encore Villepinte et Fresne. Les gardiens de prison ont répondu à l'appel de leurs syndicats. Trois syndicats de surveillants pénitentiaires, Ufap/Unsa Justice (majoritaire), la CGT et FO, ont lancé ce mouvement de grève reconductible pour réclamer des moyens et plus de sécurité.

Un rassemblement est prévu ce lundi soir devant la prison de Fleury-Mérogis à 18h.

Les CRS interviennent à Fresne

Plusieurs dizaines de surveillants se sont rassemblés devant la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) ce lundi matin. Ils ont mis le feu à des palettes de bois. Les CRS sont intervenus.

Les CRS font usage de la force et utilise du gaz pour déloger les surveillants de prison qui bloquaient #Fresnespic.twitter.com/Vucqetg71g — Clément Lanot (@ClementLanot) January 15, 2018

Prison morte à Villepinte

A la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ce lundi matin, la reprise du travail a été votée à 9h mais le mouvement continue. A 7h, une cinquantaine de surveillants étaient rassemblés devant les portes de l'établissement. La prison était bloquée, il n'y avait pas de cantine, pas de parloir. Une banderole a été déployée sur laquelle on peut lire "Belloubet aboule le blé" du nom de la ministre de la Justice. Des tracts circulent avec des phrases comme "L'administration ne veut pas nous respecter : collègues désobéissons ensemble".

La reprise du travail à été votée à 9h à #Villepinte. "Mais le mouvement continue. On veut un maximum de monde ce soir à #Fleury" #prisonspic.twitter.com/FupesYK97O — France Bleu Paris (@francebleuParis) January 15, 2018

Seulement 150 surveillants pour mille détenus à Villepinte

Les syndicats dénoncent des prisons surchargées avec, à Villepinte, plus de mille détenus pour 580 places avec seulement 150 gardiens pour les surveiller. "Personne ne nous respecte, on n'a pas les effectifs nécessaires", explique Erwan Saoudi, délégué FO Pénitentiaire. Selon les surveillants, il faudrait un recrutement massif de gardiens de prison pour faire face à des détenus toujours plus nombreux et plus violents.

Nicole Belloubet en première ligne

C'est l'agression, jeudi, dans le Pas-de-Calais de quatre gardiens de prison qui a mis le feu aux poudres. Les surveillants demandent le départ du directeur de la prison de Vendin-le-Vieil. C'est là que quatre surveillants pénitentiaires ont été blessés à l'arme blanche jeudi dernier par un détenu radicalisé. Samedi matin, une délégation syndicale a claqué la porte d'une réunion à la Chancellerie, en l'absence de la ministre, Nicole Belloubet.