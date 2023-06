Villerest : l'entreprise d'insertion "Le Tri d'Emma" lance un atelier pour "faire du neuf avec du vieux"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Votre nouvel atelier s'intitule "Les Inventives d'Emma" et il se veut "Upcycling"... qu'est-ce que ça veut dire en bon français ?

Philippe Prud'homme : C'est du surcyclage. On prend du vieux pour faire du neuf avec, c'est à dire que l'on va récupérer dans le textile que nous collectons, sur tous les tissus d'ameublement, les vieux rideaux, les toiles, les draps, les couvertures et on va les transformer en décoration de maison, en accessoires de mode, en sacs ou en coussins. Une styliste va harmoniser toutes ces couleurs, tous ces motifs qui, sinon, seraient partis pour une partie à la destruction parce que on n'a pas de filières assez établies pour recycler en masse.

La première pierre de l'atelier a été posée ce lundi, qu'est ce que vous en attendez ?

C'est une nouvelle activité que nous allons développer. Nous sommes en train d'aménager un atelier de couture, on a déjà recruté deux personnes en insertion qu'on va former aux métiers de couturières et après l'été, on en recrutera deux autres.

Vous êtes certains de réussir à trouver votre clientèle pour ce nouvel atelier là ?

On a de bons signes. On a créé une gamme de produits et ouvert un magasin éphémère l'année dernière à Roanne : on a eu un très grande succès ! On a très bien vendu parce que les produits sont de très belle qualité, les gens en ont profité pour faire beaucoup de cadeaux de fin d'année avec des produits de ce type là. Ca correspond à l'attente de redonner vie à un objet et en plus ce sont des choses qui sont belles et utiles. Pour le moment, on a déjà commercialisé à hauteur de 14.000 € le produit, donc ce qui était notre objectif de l'année.