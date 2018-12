Villerest : les petits frères des Pauvres offrent un repas de Noël d'exception pour les personnes isolées

Des personnes isolés et précaires de plus de 50 ans étaient conviées au repas solidaires.

Villerest, France

Alors qu'en ce jour de Noël, certains étaient en famille, d'autres entre amis, comme chaque année, l'association les petits frères des pauvres à Roanne a organisé un repas solidaire. Une quinzaine de bénéficiaires, des personnes de plus de 50 ans seules et dans la précarité sont donc venues passer un moment chaleureux autour d'un repas de chef face au lac de Villerest !

"Ma famille c'est les petits frères des pauvres"

Au menu, marbré de foie gras, filet de saumon poché, demi-caille en croûte et bien sûr la traditionnelle bûche de Noël. Fernande, 80 ans, habite seule à Roanne et elle ne raterait ce moment pour rien au monde."C_'est merveilleux ce qu'il y a dans l'assiette_, je ne pourrais pas faire Noël sans les petits frères des pauvres". Pour l'occasion elle a revêtu ses plus beaux habits de fêtes : "c'est un jour important, une journée de partage. Moi ma famille c'est les petits frères des pauvres".

Une quinzaine de personnes ont pu bénéfier de ce repas face au lac de Villerest © Radio France - Nérissa Hémani

Un repas exceptionnel et gratuit pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des restaurants. Jean-Jacques est bénévole aux petits frères des Pauvres à Roanne et il a préparé l’événement grâce à la solidarité de plusieurs partenaires. "Réveillon nous a donné des papillotes, des viticulteurs nous ont fourni le vin et le champagne et ça nous aide bien!".

Prochain repas prévu pour la galette des rois. D'ici là, l'association recherche toujours activement bénévoles sur le Roannais.