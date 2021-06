Villiers-Charlemagne : la grande vente d'Emmaüs attire de jeunes clientes, intéressées par le vintage

Après deux ans d'absence, c'est le retour ce week-end de la grande vente d'Emmaüs à Villiers-Charlemagne. Elle a été annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire. L'événement est très important pour l'association car elle a terminé l'année 2020 avec un déficit 180 000 euros. Les clients étaient présents ce samedi 26 juin pour retrouver la grande vente : 3000 personnes sont venues chiner de bonnes affaires. Parmi la clientèle, il y avait notamment beaucoup de jeunes attirées par les objets et vêtements de seconde main.

"C'est économique et écologique"

Marguerite et Lénaïg sortent de la grande vente, en portant un meuble acheté 8 euros. Elles vont devenir colocataires l'année prochaine à Angers et elles cherchaient des meubles d'occasion et pas chers. "On trouve que ça a du sens pour nous : c'est économique et écologique. Avoir des meubles qui ont une autre histoire aussi, ça a plus de sens. Et puis, on aime bien l'esprit un peu vintage dans notre appartement", racontent-elles. Les deux étudiantes ont également trouvé deux petits vases.

Becky, 20 ans, a trouvé 7 articles pour une quarantaine d'euros au total. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un peu plus loin, dans la partie vêtements, Jeanne, 16 ans, vient de trouver une chemise jaune à 3 euros. "Ça évite d'acheter sur des sites, comme des magasins, comme Zara, on peut retrouver les mêmes choses pour moins cher", sourit cette jeune qui habite Villiers-Charlemagne. Dans les allées, déambulent de nombreuses adeptes des vêtements de seconde main. Becky a les bras chargés de vêtements près de la cabine d'essayage. "J'ai deux débardeurs et trois petits chemisiers et une petite robe", décrit la jeune cliente de 20 ans. Au total, ces sept articles devraient lui revenir à une quarantaine d'euros au total. Becky n'achète quasiment plus de vêtements neufs depuis 4 ans. "Quand on regarde comme ça, ça donne pas envie. On regarde les pantalons et on se dit que c'est que des vêtements de vieux. Mais il y a des vêtements vieux qui sont beaux parce que c'est que c'est vieux que c'est pas beau : c'est des modes intemporelles", souligne cette cliente qui a fait la route de Sablé-sur-Sarthe.