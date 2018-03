Blanquefort, France

Le bistro-épicerie So France est désormais ouvert à Singapour. Il offre une vitrine aux nombreux produits de Nouvelle-Aquitaine qui y sont mis en valeur. C’est le cas des flacons de la société Wit France à Blanquefort qui permettent de déguster les vins au verre. Un format original qui est en train de se faire une place à côté de la bouteille classique.

Wit France exporte déjà 70% de sa production

Après dix ans d’existence, Wit France dégage désormais du bénéfice. Il a d’abord fallu convaincre le monde du vin qu’un conditionnement dans un petit cylindre de verre de 17 cm n’allait pas détériorer le vin. Pari gagné aujourd’hui. Et à l’intérieur du bistro-épicerie de Singapour, le patron de Wit France François Lévy explique que bouteille et flacon ne sont pas opposés. "Ce sont de moments de dégustation différents, explique-t-il. Si j'ai envie de partir le week-end sur le Bassin d'Arcachon pour aller manger des huîtres accompagnées d'un bon verre de vin, je peux alors ouvrir un flacon et pas une bouteille".

"Singapour va nous offrir un retour direct des consommateurs"

Le flacon s’est installé chez de nombreux restaurateurs, il faut savoir que la majorité des vins (près des trois quarts) dans les restaurants sont désormais consommés au verre. Wit France travaille aussi avec plusieurs compagnies aériennes. Aujourd’hui, alors que sa société exporte 70% de ses produits, surtout aux Etats-Unis, François Lévy veut séduire directement les consommateurs. "On travaille via un distributeurs aux Etats-Unis, détaille François Lévy. Ici à Singapour, on s'adresse directement au consommateurs et ça va nous permettre d'avoir un retour direct pour savoir réellement ce que les gens pensent de notre produit".

A Singapour, les flacons de Wit France sont promis à un beau succès. Une vingtaine de référence sont présentées avec des vins prestigieux comme le château Guiraud en Sauternes ou le médocain château Beychevelle.