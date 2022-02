Vin en canette : La Côte-d'Or n'est pas prête

Boire un bon vin de Bourgogne comme un soda, à même la canette ? Que les puristes se rassurent, ce n'est pas pour demain. A l'opposé d'un sondage OpnionWay qui affirme qu'une majorité de Français y sont favorables, les Côte-d'oriens, eux, disent non, et plutôt deux fois qu'une.

Seriez-vous prêt(e)s à tester le vin de Bourgogne en canette ? La question provoque une réaction épidermique dans les rues de Dijon : "Je pense que ça dénature le produit", avance un premier passant. "C'est un produit noble, donc pour moi non, on ne met pas de vin dans une canette", poursuit une autre. "Ca fait un peu pochtron", conclut une voix au micro de France Bleu Bourgogne.

Les choses sont claires. Pourtant, une étude OpinionWay réalisée pour l'ouverture du salon Vinexpo à Paris l'affirme : 72% des Français sont pour tenter l'expérience, une proportion qui grimpe même jusqu'à 85% chez les jeunes.

Un problème d'image ?

En Côte-d'or, le sujet laisse un peu plus perplexe, donc. Et pas seulement les consommateurs : la vigneronne Capucine Muzard, du domaine Muzard à Santenay, n'est pas prête à se lancer. Et ce n'est pas un problème d'innovation, puisqu'avec son père et son frère, elle commercialise depuis plusieurs années déjà une partie du vin familial (600 bouteilles chaque année) conditionné dans des tubes à essai en verre. Un marché pour l'hôtellerie ou encore la consommation dans les avions. Le problème de la canette, c'est l'image que cela renvoie :

"Pour le consommateur peut-être que ça a un avantage, mais le vin quand il est en bouteille il continue d'évoluer, ce ne sera pas facile de faire la même chose en canette. Et je trouve que pour l'image de marque, c'est pas top. Ce n'est pas du gâchis, mais ça ne met pas en valeur le produit. J'ai cette vision-là pour le Bourgogne, mais aussi pour tous les bons vins en général, dans toutes les régions. C'est possible de trouver aujourd'hui des bouteilles abordables ou sinon il y a le développement du vin au verre."

Au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le sujet fait sourire. Non, personne ne s'est lancé dans l'aventure de la canette parmi les 1170 vignerons membres de l'institution. Mais on reconnaît que la canette a de plus en plus de visibilité. Certains vignerons en parlent à Chablis, ou encore plus au sud, en Beaujolais. C'est le cas au Salon Vinexpo de Paris, qui se déroule du 14 au 16 février.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus légère, plus pratique, plus écolo ?

On y croise notamment Anne-Victoire Monrozier, alias Miss Vicky Wine. Elle y présente sa canette rose baptisée "O Joie", avec à l'intérieur, 25 centilitres... de Beaujolais (!), le cru de son papa installé à Fleurie dans le Rhône. Pour elle les vignerons de Bourgogne gagneraient à faire sauter quelques barrières pour s'ouvrir aux nouveaux comportements.

"Même une canette de Bourgogne, de part l'appellation qui est tellement renommée, ça pourrait marcher. On est essentiellement sur des marchés étrangers, anglo-saxons et asiatiques, mais je crois aussi beaucoup au marché de la canette en France. Ca va être des petites épiceries de proximité, la vente en ligne, les tabacs, et l'hôtellerie. Au delà de la tendance, c'est quelque chose qui aune vraie utilité, qui apporte de nouveaux moments de consommation pour le vin. On va par exemple s'ouvrir une canette quand on a juste envie d'un verre, on va pouvoir facilement la transporter sur une bateau, à la montagne, en randonnée. C'est vraiment très léger, il n'y a que 10 grammes d'aluminium dans une canette, le reste c'est le poids du vin !"

Encore un argument pour la canette : Plus légère, elle permet de réduire les coûts de transport. Elle serait aussi écologique, car largement recyclable.