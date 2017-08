Vin rosé : des caves d'Ardèche et de Drôme frôlent la rupture de stock

La météo est propice, les ventes de vin rosé sont très bonnes cette année en Drôme comme en Ardèche. Et la mode du rosé semble s'installer dans la durée.

Les ventes de rosé ont bien progressé depuis une dizaine d'années. Inter Rhône annonce des ventes en hausse de 50% entre 2004 et 2015. Pour l'Union des Vignerons Ardéchois, l'UVICA, qui regroupe 1500 viticulteurs, le rosé représente désormais quasiment un tiers de l'activité: 20 millions de bouteilles par an. L'appellation Grignan-les-Adhémar y consacre 13% de la production.

Le rosé avait mauvaise réputation, considéré comme un sous-vin. Mais les vignerons se sont attachés depuis quelques années à redorer son blason, à produire un vin de qualité.

On a fait d'énormes progrès sur la partie vinification, choix des cépages, choix des terroirs et on a une progression assez exceptionnelle de la qualité des rosés en France. Je pense qu'on est le pays leader aujourd'hui. - Philippe Dry, directeur d'Uvica

Les Vignerons Ardéchois vendangent de nuit par exemple, de 4h du matin à 8h, pour avoir des raisins frais et craquant. Et les viticulteurs se sont équipés.

Il y a eu un effet mode du rosé, avec une belle explosion. Mais la conjoncture devient plus structurelle. Les caves ont beaucoup investi sur le matériel de production du rosé: groupes de froid, cuves adaptées, des conditions de stockage. Donc il y a une vraie tendance de fond. - Matthieu Rozel, président de l'appellation Grignan-les-Adhémar

Les ventes de rosé restent liées aux températures. Plus l'été est beau, plus les consommateurs en veulent. A Valaurie, le domaine Rozel est en quasi rupture de stock: plus que 600 bouteilles pour finir l'été. En Ardèche, les bouteilles "Cuvée d'une Nuit" deviennent difficiles à trouver. Et le Gris d'Ardèche, un rosé très pâle, a des ventes en hausse de 14% par rapport à l'an dernier, où la météo était plus maussade.