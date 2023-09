Vincent Bastide, un grand patron du Gard, face aux auditeurs de France Bleu Gard Lozère jeudi

France Bleu Gard Lozère reçoit ce jeudi, en matinale, l'un des principaux poids lourds économiques du Gard. Un géant du matériel médical à plus de 3800 salariés en France et à l'étranger. Inflation, Economie, Santé, Sport, ambitions. Vincent Bastide répond aux auditeurs, entre 7h45 et 8h30.

Le nîmois Vincent Bastide, PDG du groupe Bastide Médical © Maxppp - MiKAEL ANISSET/ PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE/MAXPPP Qui est Vincent Bastide ? Il devrait se dévoiler ce jeudi, un peu plus, sur France Bleu Gard Lozère. Si le groupe Bastide Médical a été créé en 1977 par son père Guy (pharmacien nîmois), c'est bien désormais lui, Vincent Bastide, qui en tient les rênes. Le fondateur de cette "success story à la gardoise" transportait notamment des bouteilles d'oxygène pour les mineurs de charbon atteints de silicose. Lui déborde d'idées, et d'ambitions pour faire grandir encore cette entreprise incontournable dans la région. ⓘ Publicité Acteur majeur dans la prestation de soins à domicile, lancé sur le soutien médical adapté pour les personnes souffrant d'une pathologie respiratoire, le groupe affiche aujourd'hui plus de 3800 salariés à travers la France, mais aussi à l’international. Chiffre d’affaires : près de 508M€, en croissance de 11%. Fervent pratiquant de sport, Vincent Bastide est très investi localement. Dans les clubs de très haut niveau : USAM, RCN et bien sûr Nîmes Olympique. Mais aussi avec des tennismen comme Benjamin Bonzi, ou encore Ugo Humbert. C'est moins connu, mais Bastide Medical est également engagé par exemple avec la fédération de Handisport pour le basket-fauteuil. Ces partenariats d'ailleurs sont souvent accompagnés d’étude sur les sportifs soit au niveau de la qualité de leur sommeil, soit au niveau nutritionnel. Ce jeudi, il est l'invité d'un format exceptionnel sur France Bleu Gard Lozère. Vincent Bastide nous répond, et répond aux auditeurs en direct de 7h45 à 8h30. Appelez nous au 04 66 21 36 37.