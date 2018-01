Bourgoin-Jallieu, France

"Nous avons développé une technologie particulièrement innovante pour améliorer la qualité et le rendement de nos panneaux solaires, que nous voulons industrialiser massivement", annonce Vincent Bès. Le PDG de l'entreprise iséroise Photowatt, le plus ancien fabricant de panneaux solaires en Europe, se réjouit du rapprochement de son entreprise basée à Bourgoin-Jallieu avec le géant chinois Canadian Solar Inc et la PME grenobloise ECM Greentech. L'objectif de ce processus : exporter une partie de la production afin de concentrer les efforts du site berjallien sur la recherche et le développement.

"Nous avons développé une technologie particulièrement innovante pour améliorer la qualité et le rendement de nos panneaux solaires" - Vincent Bès, PDG de Photowatt

Investir et conserver les emplois

"Notre projet prévoit un poste pour chaque collaborateur actuel de Photowatt", rassure Vincent Bès au sujet des 315 employés des sites de Bourgoin-Jallieu et de Vaux-Millieu. "Nous allons investir 30 millions d'euros sur notre site historique (Bourgoin-Jallieu). Nous voulons multiplier par dix nos capacités de production", ajoute-t-il. " Mais nous gardons notre capacité à produire les panneaux photovoltaïques de A à Z à Bourgoin-Jallieu." D'ailleurs, Photowatt va fermer son unité de Vaux-Millieu et rapatrier ses collaborateurs sur le site historique de Bourgoin.

"Notre projet prévoit un poste pour chaque collaborateur actuel de Photowatt" - Vincent Bès, PDG de Photowatt

Regarder vers l'avenir

Pour beaucoup d'Isérois, le nom de Photowatt est encore associé à sa reprise in-extremis par EDF lors de la campagne présidentielle de 2012. Pour le PDG de l'entreprise Vincent Bès, tout cela appartient désormais au passé et il préfère regarder vers l'avenir. "On nous parle assez peu de cet épisode. EDF souhaite investir 25 milliards d'euros dans le solaire en 2020. Les marchés seront soumis à concurrence et notre ambition c'est d'être partie prenante de ce projet, que nous soyons retenus", ajoute-t-il. C'est pour cela que Photowatt souhaite aujourd'hui dynamiser sa production : "2020 c'est dans 2 ans, Il faut se préparer afin d'être compétitifs. On a encore une très belle histoire à écrire."

"EDF souhaite investir 25 milliards d'euros dans le solaire en 2020. Notre ambition c'est d'être partie prenante de ce projet" - Vincent Bès, PDG de Photowatt