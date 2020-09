Vincent et Katalyn Lacourrège une reconversion dans l’hôtellerie western à Aire/Adour !

Vincent et Katalyn Lacourrège créent "West Aire" à Aire/Adour

Vincent Lacourrège était directeur du complexe sportif la cité verte à Hagetmau, son épouse Katalyn, éducatrice des Preux de St Girons, club de gymnastique d'Hagetmau.

Grace à une D.S.P (Délégation Service Public) proposée par la mairie d'Aire/Adour, ils reprennent le camping des ombrages pendant 3 ans et décident d'y installer des hébergements insolites. D'abord "bulles d'Aire" puis "West Aire" dans le plus pur esprit western.

Des hébergements dans un chariot (à deux), une cabane de trappeur (à quatre), une diligence (à quatre), un saloon (à quatre)...

Vincent Lacourrège Copier

Ils envisagent une cagnotte participative en 2021 qui leur permettrait de nouveaux aménagements et donnerait aux contributeurs des avantages sur les hébergements. Ils pourraient ainsi, également créer des animations country western...

Aujourd'hui Vincent et Katalyn Lacourrège restent, en plus de gérer le camping, bénévoles d'associations. Lui, président du comité des Landes de gymnastique elle, responsable régionale de la gymnastique et aérobic, une reconversion qui a tout d'un grand écart.

