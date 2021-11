Vincent : le poisson, une passion

" Vincent "est autodidacte, le poisson est une passion. Au fil des années il a mis ses connaissances au service de cette matière première.

Vincent est un entrepreneur qui ne s'arrête jamais! D'abord poissonnier à Agen devant un Champion, il ouvre son premier restaurant en 1991 avec Sophie sa complice de toujours.

Attirés par l'Océan, ils décident de développer leur activité sur la côte Ouest. Depuis 1989, s'est installé sur la commune de Léon que la société propose une surface de 200m² de vente, ouverte à l'année depuis 2008.

Après un restaurant à Lit et mixe, une poissonnerie à Gujan Mestras et Bayonne, Vincent souhaite développer la conserverie artisanale ''La Fabrique Chez Vincent" pour valoriser la transformation des produits de la mer.

Son produit phare "La soupe de poisson", recette de grand-mère qui a une consistance inégalée.

Aujourd'hui Chez Vincent, ce sont deux poissonneries (Léon et Hossegor) et une conserverie artisanale (Léon). Vincent est sur Internet, Facebook et instagram.

