Vinci veut faire payer les automobilistes qui ont profité des opérations "péage gratuit" des gilets jaunes

"Il s'agit juste d'une procédure de régularisation, il n'y aura pas de pénalités" explique-t-on chez Vinci Autoroute. L'entreprise veut inviter les automobilistes n'ayant pas régler leur péage lors des opérations "barrières levées" des gilets jaunes à le faire, en leur adressant par courrier la facture. Elle compte pour cela s'appuyer sur les caméras placées aux entrées et aux sorties des autoroutes, qui ont identifié les immatriculations.

Mais Vinci Autoroute déplore par ailleurs "plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts", à la suite des dégradations et des actes de vandalisme sur les barrières, panneaux et glissières, et sur les caméras de sécurité. Cela s'annonce donc d'ores et déjà difficile pour l'entreprise de retrouver de nombreux automobilistes n'ayant pas payer leur trajet sur autoroute.

Le concessionnaire ajoute que "beaucoup de clients appellent d'eux-mêmes nos services, tous les jours, pour régler leur péage", faisant ainsi preuve de "civisme".