Vinexpo Bordeaux, une 20ème édition, le mois prochain, sous le signe de la transition

Vinexpo, le salon professionnel international des vins et spiritueux, se tient à Bordeaux du 13 au 16 mai 2019. Une 20ème édition qui mise sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif. La marque Vinexpo mise de plus en plus sur le développement international.

Bordeaux, France

Le 13 mai prochain, s'ouvrira le salon Vinexpo Bordeaux, le salon mondial des vins et spiritueux exclusivement réservé aux professionnels. Il se déploiera jusqu'au 16 mai au Parc des Expositions du Lac sur 70 000 mètres carrés, dans la totalité du Hall 1 et le tout nouveau Hall 2 qui viendra tout juste d'être inauguré.

à lire aussi Vinexpo : les hôtels bordelais peinent à faire le plein

Vinexpo, créé en 1981 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux qui en est le principal actionnaire, se déroule tous les deux ans à Bordeaux, en alternance avec Hong-Kong. Cette année, il accueillera 1 600 exposants venus de 29 pays. Sensiblement moins qu'en 2017 mais en comptant 15% de nouveaux exposants et 3 nouveaux pays: la Suède, la Turquie et le Vietnam. Il y a 2 ans de cela, Vinexpo Bordeaux avait vu passer 45 000 visiteurs. Il n'est pas certain que ce nombre soit atteint cette année. Mais ces chiffres n'inquiètent pas du tout les responsables de Vinexpo; ils assument même une vision plus qualitative de leur salon en misant délibérément sur le développement international.

La planète entière comme terre de conquête

Vinexpo doit être considéré aujourd'hui comme une marque qui se décline à échelle planétaire. Il y avait déjà Hong-Kong, Shanghaï, New York; en 2020, ce sera Paris. Le principe, c'est d'aller vers le client et plus forcément de le faire venir à Bordeaux. Une stratégie qui prend en compte un contexte de concurrence de plus en plus rude dans le secteur du salon professionnel dédié au monde du vin et des spiritueux. Vinexpo Bordeaux a perdu le leadership européen en terme de fréquentation, dépassé notamment par son concurrent allemand Prowein à Düsseldorf. Mais grâce à sa stratégie internationale, le groupe Vinexpo tient la corde sur le terrain de jeu mondial.