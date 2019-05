Vinexpo : c'est parti pour quatre jours de business à Bordeaux

Bordeaux, France

Le salon mondial des professionnels du vin et des spiritueux a été inauguré ce lundi matin à 11 heures en présence de Nicolas Florian, maire de Bordeaux, d'Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Patrick Seguin, président de la CCI de Bordeaux.

A l'intérieur visiteurs et exposants s'affairaient déjà autour des stands. Les 1.600 exposants et les milliers de visiteurs attendus n'ont pas une minute à perdre pendant ces quatre jours de Vinexpo. Objectif de chacun : multiplier les rencontres et consolider les contacts déjà pris afin de vendre pour les uns et d'acheter pour les autres.

Cela fait 30 ans que je suis dans le métier et je n'ai jamais loupé une édition. Je viens surtout acheter du Bordeaux même si je trouve que le millésime 2018 est encore un peu cher. — Un négociant belge

Rodolphe Lameyse, nouveau directeur-général de Vinexpo, se félicite déjà de la réussite du salon : "on a du monde, des exposants qui viennent du monde entier (29 pays). C'est un salon qui a bientôt 40 ans et qui compte énormément sur la place mondiale". En plus des rencontres Vinexpo propose cette année une variété de masterclass ainsi qu'un symposium ce mardi dédié au changements climatiques et à l'évolution du vin.

Rodolphe Lameyse, directeur-général de Vinexpo Copier