"Vinexpo Paris sera maintenu mi-février" annonce Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux Gironde

Début d'année compliqué pour les entreprises avec la nouvelle vague de covid et les mesures contraignantes mises en place par le gouvernement. Pourtant, le président de la CCI Bordeaux garde le moral et fait le point sur l'état de l'économie locale.

Patrick Seguin reste optimiste, réélu le mois dernier pour un deuxième mandat à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux-Gironde, le président de la CCI estime que l'économie régionale est armée pour affronter la nouvelle vague de covid qui déferle sur le pays. Il fait le point également sur les dernières semaines très importantes pour le commerce bordelais.

Comment se porte l'économie girondins alors que le variant Omicron flambe en France ?

Patrick Seguin : L'état des lieux est paradoxalement plutôt positif. L'économie se porte bien. En dehors des secteurs du tourisme et de l’événementiel qui souffrent beaucoup à la suite des annulations de toutes les cérémonies de vœux. En revanche, nous avons pu noter qu'au Palais de la Bourse, que nous exploitons, la plupart des événements sont reportés et ne sont pas annulés purement et simplement comme c'était le cas l'an passé. C'est un motif d'espoir. Nous gérons également Vinexpo Paris qui doit se tenir à la mi-février. Si la décision n'est pas officielle, je peux dire que l'événement sera maintenu.

Les commerçants ont fait des affaires tout à fait correctes.

Le nombre de cas de covid qui augmente ne pose-t-il pas des problèmes d'organisation aux entreprises ?

Bien sûr mais elles sont en train de s'organiser. Les entreprises ont réagi très rapidement à la demande gouvernementale de remise en place du télétravail trois jours par semaine. Les absences pour covid en revanche posent problème. Nous-même, à la CCI de Bordeaux-Gironde, nous avons tout le service administratif et financier quasiment à l'arrêt avec six personnes touchées sur huit. Mais on s'adapte, c'est le maître-mot dans toutes les entreprises aujourd'hui.

La période des fêtes s'est bien passée pour les commerçants bordelais ?

Oui, et ce que l'on a vu c'est que le panier moyen a largement augmenté. Il y avait sans doute l'envie chez beaucoup d'entre nous de se faire plaisir. Cela a compensé l'absence de touristes. On peut dire que les commerçants ont fait des affaires tout à fait correctes.

Prochaine étape, les soldes à partir de mercredi 12 janvier ?

Chaque foiçs, les périodes de soldes sont cruciales car cela sert à éliminer un certain nombre de stocks. Aujourd'hui, les commerçants qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont ceux qui ont compris qu'il fallait un mariage entre numérique et présentiel. C'est pour cela que nous continuons à accompagner les commerces qui ne sont pas encore au point et qui ne bénéficient pas d'un site internet efficient. Depuis septembre, nous en avons encore accompagné 400.