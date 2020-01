Vinexpo : un mariage pour donner naissance à un leader

Le premier organisateur mondial d’événements liés aux vins et spiritueux est en gestation. Vinexpo officialisait à Paris ce mercredi être entré en négociation exclusive avec Comexposium, un organisateur mondial d’événements.

Bordeaux, France

"La chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde veut donner naissance à un fleuron performant qui portera haut et loin les couleurs de la France à l'international." Ces mots de Patrick Seguin, le président de la CCI démontrent l'objectif du futur mariage avec Comexposium : devenir leader du marché soit le premier organisateur mondial d’événements liés aux vins et spiritueux.

Les deux entités avaient déjà annoncé la colocation à Paris de leurs deux événements de février : Vinexpo Paris et Wine Paris. C'est cette coopération fructueuse, pour éviter une concurrence frontale, qui leur a donné l'envie d'aller plus loin.

Le siège restera à Bordeaux

Les discussions exclusives se poursuivent mais la CCI de Bordeaux a déjà officialisé que le siège restera à Bordeaux. "C'est gravé dans le marbre dans notre accord, tient à rappeler Patrick Seguin, ensuite en fonction de la demande de nos clients, nous envisagerons d'autres manifestations, d'autres salons dans des pays où nous ne sommes pas encore pour avoir cette position de leader mondial !" Un partenariat facilité par la CCI qui est l'actionnaire de référence côté Comexposium en Île-de-France et qui est propriétaire de Vinexpo en Gironde.

Vinexpo nouvelle formule en 2020

L'occasion également pour Vinexpo de présenter une nouvelle édition du salon qui sera quelque peu différente cette année. "Il sera réparti dans toute la ville, explique le président girondin de la CCI : "au Grand Théâtre, au Palais de la Bourse, au H14, au Grand Hôtel etc."