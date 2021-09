Vingt ans après la chute du fleuron de l'électroménager, les ex-Moulinex de Saint-Lô se souviennent

Le 11 septembre 2001, quatre jours après avoir déposé le bilan, le fabricant de petit électroménager, fleuron de l'industrie française, ferme ses usines. Celles de Bayeux, Falaise, Cormelles-le-Royal ou encore Alençon ne rouvriront pas : 3200 personnes sont licenciées en Basse-Normandie.

A Saint-Lô, sur les 700 salariés, ils seront finalement 130 à être licenciés. Près de 300 vont être repris par le groupe Seb, dont l'usine est toujours implantée à St-Lô aujourd'hui. Les autres, issus de la filiale de Moulinex qui fabriquait les moteurs pour l'électroménager, vont intégrer Euromoteurs, entreprise qui périclitera en 2007.

Vingt ans après, les ex-Moulinex de Saint-Lô se souviennent de cette fin brutale. "Du jour au lendemain", c'était fini. On était comme "assommé", raconte Christian Laisney, ouvrier à Moulinex Saint-Lô à partir de 1973 et représentant syndical CFDT.

On a tous été convoqués pour nous dire que le directeur général avait déposé le bilan et que l'activité s'arrêtait sur tous les sites de production. On nous a renvoyé chez nous. C'était une catastrophe, c'était mal vécu. On a fait des manifestations dans Saint-Lô, des barrages etc.