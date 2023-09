Vingt ans après la fermeture de la mine de Merlebach : "Je me souviens des yeux de mineurs de mon père"

Le père de Sandra a travaillé pendant 32 ans à 1.250 mètres de profondeur, au fond du puits Vouters, à la mine de Merlebach. Il s'est arrêté peu de temps avant le 20 septembre 2003, date de la dernière remontée de charbon sur le site mosellan. "Mon père ne parlait pas de son travail", se souvient Sandra sur France Bleu Lorraine, jeudi 21 septembre.

"Le seul souvenir que j'ai de mon père par le biais de son travail, ce sont ses yeux", témoigne cette habitante d'Henriville, près de Farébersviller. "Il avait les yeux bleu et quand il se douchait, le seul endroit où il restait de la poussière de charbon c'était autour de ses yeux. On avait toujours l'impression que les mineurs en fin de poste, après la douche, étaient encore maquillés."

"Ça soulève en moi des émotions"

Sandra a eu le droit de descendre au fond du puits. Une seule fois, l'année de ses 18 ans. "C'était pendant un poste d'extraction", se souvient-elle. "On a pris la cage avec ma maman, on était habillées en 'mineuses'. Je ne vous raconte pas dans quel état on est sorties !", rigole-t-elle. "On était toute sales, pleines de poussière alors qu'on n'avait rien fait ! Le plus impressionnant, c'était la chaleur et le bruit. C'est un souvenir encore très prégnant, qui soulève en moi des émotions parce que je me suis dit 'mon père a fait 32 ans de ça'".

La Mosellane se souvient aussi de l'esprit de camaraderie qui existait entre les mineurs. "C'est ce qui les faisait tenir", affirme Sandra. "S'il n'y avait pas ce côté fraternel et esprit d'équipe, je ne connais pas beaucoup de mineurs qui seraient allés au fond pour mettre leur vie en péril, entre les incendies et les coups de grisou. Là, c'est ce qu'ils faisaient tous les jours."