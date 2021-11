Vingt entreprises de Corrèze et de Haute-Vienne exposent leur savoir-faire au salon du Made in France

Huit entreprises de Haute-Vienne et douze de Corrèze exposent leur savoir-faire au salon du Made in France qui se tient du 11 au 14 novembre à Paris.

20 entreprises de Corrèze et de Haute-Vienne exposent leur savoir-faire au salon Made in France à Paris, du 11 au 14 novembre

Le savoir-faire français célébré pendant quatre jours au salon Made In France (MIF Expo) qui s'ouvre ce jeudi 11 novembre au parc des exposition de la Porte de Versailles à Paris. 800 entreprises y tiennent un stand dont vingt Haute-Vienne et de Corrèze.

La région Nouvelle Aquitaine sera à l'honneur de cette édition 2021. Trois entreprises de haut-viennoises seront représentées sous son pavillon : InPlanta qui produit des plantes dans des contenants en verre design, Esprit Porcelaine et le gantier de luxe Agnelle. En revanche, contrairement aux autres départements de la région, aucune entreprise corrézienne n'y exposera son savoir-faire. Elles seront quasiment toutes présentes sous le pavillon "Origine Corrèze", un label lancé il y a deux ans. "Il a les mêmes caractéristiques que le label Origine garantie France qui permet de faire en sorte qu'on atteste bien que la production et les ingrédients proviennent principalement du territoire corrézien. Un comité de labélisation valide les entreprises et les produits et il est garant de cette distinction", explique Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze.

Une partie du plan du salon Made in France, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, qui a lieu du 11 au 14 novembre 2021. - MIFexpo

L'élu souligne par ailleurs, "que c'est la région qui se singularise parce qu'elle vient cette année" alors que le département était "présent les autres années pour accompagner ses entreprises et pour faire rayonner la Corrèze au salon du Made in France". Il précise "que la région ne nous a posé la question de savoir si elle accueillait la Corrèze sous son pavillon", sans doute selon lui car il y a "cette marque territoriale forte [le label Origine Corrèze]. Il y a maintenant de nombreuses boutiques un peu partout dont une qui a ouvert récemment à Paris". Puis conclut : "oui, c'est le 100% de Corrèze en Nouvelle-Aquitaine. On est fiers d'être Néo Aquitains, mais aussi fiers d'être Corréziens".

Entre 30 et 35.000 euros d'investissement pour le département

Douze entreprises tiennent un stand au salon du Made in France "et il y aura une vitrine pour en faire découvrir une dizaine d'autres parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité d'être présent avec dans le temps, avec des produits de manière large", indique Pascal Coste. Cet événement représente un investissement pour les entreprises et pour le conseil départemental. "Entre 30 et 35.000 euros pour le département. On prend une grande partie des frais de stand de salon. C'est aussi un investissement pour les entreprises qui participent aussi financièrement".

Le salon du Made in France a permis de pérenniser cinq emplois à Saint-Pantaléon-de-Larche

Mais le salon du Made in France génère des retombées économiques. Le président du conseil départemental de la Corrèze cite l'exemple de l'entreprise Corderie Palus : _"_Cette entreprise, au dernier MIF Expo, a trouvé un client qui est aujourd'hui, deux ans après, est devenu son principal client. Il a permis de pérenniser cinq emplois à Saint-Pantaléon-de-Larche". Il est difficile pour l'élu de dresser un bilan précis des retombées pour les entreprises corréziennes. "Nous sommes là pour les accompagner, pour les fédérer, pour faire en sorte qu'ils soient dans de bonne condition pour exposer. Un certain nombre d'entreprises nous disent qu'elles ont des retombées à un, à deux ans, de 10, 15, 20, 30, 50% de chiffre d'affaires".

Pascal Coste estime que ce salon du Made in France est également "l'occasion de faire comprendre au consommateur qui peut être 'consom'acteur' et que sa carte bleue est aussi un outil citoyen important parce que acheter local, consommer local, c'est créer emplois en France".

Listes des entreprises qui tiennent un stand au salon Made in France

Corrèze

Pierrot Gourmand (Altillac)

Les Vignerons de Branceilles (Branceilles)

Into the green/home clotures (Chamberet)

Robin red games (Allassac)

Brasserie des Anges (Chamboulive)

A! comme béton (Brive-la-Gaillarde)

Fabrique du Bois Vignaud (Saint-Clément)

Les fines bouchent rient (Neuvic)

Naoty (Naves)

L'alchimiste (Uzerche)

Pirouette cacahouète (Brive-la-Gaillarde)

Corderie Palus (Saint-Pantaléon-de-Larche)

Haute-Vienne