Vinokilo : la friperie XXL s'installe à Caen pour le week-end

C'est la sortie à ne pas rater pour les amateurs des vêtements vintage et pour les nostalgiques : la friperie géante ambulante Vinokilo s'installe au Wip de Colombelles, un tiers-lieu juste à côté de Caen. La vente de vêtements datant des années 60 à 2000 a lieu depuis vendredi 17 décembre et jusqu'au dimanche 19, en fin d'après midi.

Une vente XXL

Il s'agit d'une vente au kilo dégressive puisque le kilo coûte 50 euros le vendredi, 45 euros le samedi et 40 euros le dimanche. Un stratégie de communication mais aussi une manière d'étaler sur les trois jours le nombre de visiteurs puisqu'ils sont nombreux.

"On a vendu environ 1000 préventes", explique Lise Dary, chargée de projet au Wip. Donc même s'il est difficile de savoir combien de visiteurs viendront au total, on attend déjà plusieurs centaines de personnes par jour."

Il faut dire que l'entreprise allemande Vinokilo est une référence dans le milieu du Vintage, puisqu'elle est la plus grosse friperie ambulante d'Europe et se déplace dans de très grandes villes comme Rome, Berlin, Vienne, etc. Ce jeudi, elle est donc arrivée à Colombelles avec un camion de 28 tonnes rempli de vêtements, cintres et portiques.

Passion Vintage

Beaucoup se sont levés de bonne heure pour l'occasion. C'est le cas de Blandine, venue avec sa mère pour avoir un avis extérieur pendant l'essayage. "J'ai trouvé un super pantalon en laine, explique-t-elle, c'est génial parce que c'est classe, ça tient chaud et que je ne pourrais pas me le payer hors friperie".

Mais ce qui la motive c'est aussi le fait de ne pas acheter de la fast fashion, par conscience écologique. Et ils sont beaucoup de jeunes, à la friperie à partager son avis, comme Valentin. "Je viens soutenir une vision plus écolo de consommer, précise-t-il, ça fait plusieurs années que j'achète surtout de la seconde main pour cette raison."

Maryline et son compagnon Pascal, ne sont eux plus aussi jeunes depuis des années mais venir ici, ça leur rappelle plein de souvenirs. "J'ai 50 ans et je retrouve des vêtements que je mettais à 20 ans, c'est génial", raconte-t-elle.

La vente se poursuit jusqu'à dimanche en fin d'après-midi au Wip, rue des Ateliers à Colombelles (14460), l'entrée est gratuite avec pass sanitaire obligatoire.