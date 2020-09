Vins d'Alsace : l'Autorité de la concurrence sanctionne une entente sur le prix du raisin

Dans un communiqué diffusé jeudi 17 septembre, l'Autorité de la concurrence annonce sanctionner trois organisations professionnelles des vins d'Alsace pour une entente sur le prix du raisin. Entre 2008 et 2017, l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA), le Groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA) et le Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) "se sont concertés pour établir des recommandations sur les prix de vente du raisin" et ce, pour chaque cépage alsacien, dont le Riesling et le Gewurztraminer.

Selon l'Autorité de la concurrence, qui a ouvert une enquête en novembre 2017, la démarche visait à augmenter les prix du raisin, afin d'augmenter mécaniquement le prix de vente de vins d'Alsace. Le CIVA écope d'une amende de 348.000 euros, également sanctionné pour avoir élaboré et diffusé des recommandations tarifaires sur le vin non embouteillé. L'AVA est condamnée à une amende de 26.000 euros, et le GPNVA à une amende de 2.000 euros.