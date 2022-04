Vins de Bordeaux : les professionnels étrangers de retours aux primeurs pour goûter le millésime 2021

Après deux années de Covid, d'envois d'avions réfrigérés pour transporter le vin à l'autre bout du monde, et de dégustations en visio, les primeurs étaient de retour dans le Bordelais, ce printemps 2022. Près de 5 000 professionnels, parmi lesquels des journalistes et négociants se sont pressés à Bordeaux et dans les châteaux, pour goûter le vin à peine vendangé et mis dans les chais des grands crus. Un tradition typiquement bordelaise, qui permet d'évaluer la qualité d'un millésime, et de préparer des futurs contrats.

Les négociations commencent d'ailleurs ce lundi et vont durer sept semaines. Un système qui permet aux acheteurs de bénéficier de prix avantageux, et aux producteurs d'avoir de la trésorerie et d'éviter les stocks alors que ces vins sont généralement consommables plusieurs années plus tard. Ces commandes peuvent représenter entre 50 et 100% du chiffres d'affaires des châteaux viticoles participant à l'événement.

Chinois, Hongkongais et Russes absents

Une édition qui a donc vu le retour des professionnels étrangers. Ils étaient 2 300, avec les Britanniques (400 environ) et les Américains (300) comme premières et deuxièmes nationalités. Cependant, les professionnels asiatiques, surtout chinois et hongkongais n'étaient eux pas là, en raison des règles plus strictes liées au Covid-19. Soit environ 500 personnes qui n'ont pas fait le déplacement, tout comme les Russes, mis au ban depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, seule une trentaine de kits d'échantillons a été envoyée à Hong Kong cette année pour des dégustations à distance, alors qu'il y en avait eu 400 l'an dernier. La Chine continentale et Hong Kong restent les premiers importateurs de vins de Bordeaux, avec 616 millions euros d'achat en 2021.

"Les gens sont contents de revenir, de nous voir", se réjouit Ronan Laborde, le patron de l'Union des Grands crus de Bordeaux (Ugcb) qui organise la semaine des primeurs. Il évoque un millésime 2021 "apprécié", même si le niveau de la trilogie exceptionnelle 2018-2019-2020 semble compliquer à égaler. C'est un millésime "différent, davantage dans la douceur, dans l'élégance. Avec un côté digeste un peu plus important", décrit Ronan Laborde. Pour lui, les vins rouges sont "un peu moins gourmands", mais les blancs secs et liquoreux sont "merveilleux". L'année 2021 avait été celle des "challenges", avec un épisode de gel tarif qui avait détruit une bonne partie des bourgeons déjà sortis, et la poussée des maladies de la vigne, comme le mildiou.