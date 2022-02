Vins de Bourgogne : nouveau record de ventes à l'export

Les ventes de vins de Bourgogne en hausse de 28% en 2021 par rapport à 2020 ! Les vins de Bourgogne enregistrent un nouveau record à l'export avec un chiffre d'affaires historique de 1,3 milliards d'euros en 2021. C'est ce qu'indique dans un communiqué la Fédération des négociants-éleveurs de Grande Bourgogne. Selon elle, "ces résultats effacent définitivement l'effet Covid puisqu'en moins de dix ans, les vins de Bourgogne ont pratiquement doublé leur chiffre d'affaires à l'export."

Toutes les zones géographiques concernées

Toutes les zones géographiques progressent, mais la hausse la plus importante concerne les États-Unis avec 45% de hausse. "Cela s'explique par la levée des restrictions et la suspension du conflit commercial entre l'Europe et les Etats Unis", précise la FNEB. Mais l'année 2022 s'annonce plus difficile avertit la fédération, rappelant que la récolte a été durement touchée par le gel du printemps dernier. "Les maisons de négociants sont entrées dans une logique de gestion de la pénurie", souligne la FNEB à l'AFP, blâmant "la faible récolte 2021, mais aussi "le niveau, toujours plus bas, des stocks".