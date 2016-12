Vins et mousseux sans alcool à la fête dans l'Hérault

"Les Domaines Pierre Chavin" à Béziers innovent dans les mousseux sans alcool colorés aux pétales de roses et aux myrtilles.

L'entreprise de négoces en vins "Les Domaines Pierre Chavin" implantée à Béziers est née il y a 5 ans. Partie de rien, elle compte aujourd'hui une quinzaine de salariés et affiche 10M€ de chiffre d'affaires. ,

Les secrets de sa réussite ? La différenciation et l'innovation tant dans le contenu que le contenant. Cette année, les vins et effervescents sans alcool rencontrent un franc succès . Le procédé de fabrication est assez complexe . Les raisins sélectionnés avec soin sont vinifiés de manière conventionnelle avant d'être désalcoolisés. Le but : obtenir, à partir de matières nobles, une gamme de vins et de mousseux qui n'ont pas le désagrément de l'alcool.

On incorpore des arômes naturels de pétales de roses et de myrtilles pour colorer nos mousseux

Mathilde Boulachin, Directrice Générale des "Domaines Pierre Chavin"

"Les Domaines Pierre Chavin" travaillent à 80% à l'export, essentiellement l'Amérique du Nord, les pays scandinaves et l'Asie (Chine et Japon ) . La Directrice Générale Mathilde Boulachin vient de se voir décerner le prestigieux Trophée Performance Eco Women Equity 2016