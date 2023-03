PHOTOS - Violences policières : à une heure du rassemblement, le préfet l'interdit à Dijon

La réforme des retraites donne depuis quelques semaines à des scènes de guérilla urbaine entre des manifestants et les forces de l'ordre. A Dijon, les cortèges pacifiques et bon enfant se terminent quasiment tout le temps par un face à face entre des jeunes cagoulés et un important dispositif policier déployé aux abords de la place Wilson. De violents combats ont également été constatés dans les Deux Sèvres au cours de la manifestation à Sainte Soline contre un projet de méga bassines.

Situation tendue à Dijon

En Côte-d'Or, comme partout ailleurs, plusieurs syndicats appelaient à un rassemblement devant la préfecture à 19h, mais une heure avant, le préfet Franck Robine a publié un arrêté interdisant tout rassemblement et toute manifestation revendicative dans le centre ville de Dijon de 19h à minuit.

Dans cet arrêté, la préfet explique qu'"aucune manifestation n'a été déclarée auprès de la préfecture de la Côte-d'Or, ce qui ne permet pas d'identifier les organisateurs et les dispositions prises pour prévenir les troubles à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu du risque élevé de dégradations et de violences",

Le texte précise aussi que la participation à une manifestation interdite est passible d'une contravention maximum de 135 euros en vertu de l’article R 644-4 du Code Pénal.

Les syndicats appellent déjà à une autre manifestation ce samedi 01 avril à 15h avec un rassemblement sur la place de la République

Un autre rassemblement à 18h à l'appel de Solidaires 21

Avant le rassemblement de 19h, le syndicat Solidaires 21 appelait déjà à un autre rassemblement devant la préfecture pour dénoncer une attaque à la liberté d'expression après l'interpellation pendant quelques heures de l'un de ses membres, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites et l'usage du 49.3 par la première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale.

Les manifestants se sont réunis sur la place de la République située à quelques encablures de la préfecture et ont organisé un sit-in. Le préfet a indiqué qu'il était prêt à recevoir une délégation, mais les manifestants ont refusé de le rencontrer.

Les manifestants réunis sur la place de la République ce mardi 30 mars à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Des manifestants réunis ce mardi 30 mars place de la République à Dijon pour défendre la liberté d'expression et dénoncer les violences policières © Radio France - Olivier Estran

Les manifestants réunis sur la place de la République de Dijon ce jeudi 30 mars © Radio France - Olivier Estran

Encore 10mn de légalité

Dix minutes avant l'heure fatidique arrêtée par le préfet, Théo Contis a pris la parole pour annoncer la fin de la légalité imminente aux manifestants.

Une prise de parole dans le rassemblement au bout de la rue de la Préfecture de Dijon ce jeudi 30 mars © Radio France - Olivier Estran

Une banderole demandant la dissolution du gouvernement accrochée par des manifestants à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Un dérapage aussi à Chalon-sur-Saône ?

En Saône-et-Loire, plusieurs syndicats de Chalon-sur-Saône demandent des explications au Préfet et au Directeur départemental de la police nationale après l'usage sans somation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre devant la gare de Chalon. C'était en fin de manifestation du 28 mars alors que "la foule se dispersait et que la situation était relativement calme et sans aucun envahissement du hall de gare ou des voies" expliquent les syndicats dans un communiqué. Des syndicats qui estiment que c'est "une atteinte grave au droit de manifester et à la libre circulation des personnes."