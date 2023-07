Violences urbaines : 310 commerces touchés dans les Hauts-de-France selon la CCI, des aides mises en place

Une semaine après la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre , une réunion "de crise" s'est tenue ce lundi avec des représentants de la région Hauts-de-France, de la préfecture, de la CCI, mais aussi des banques et des assurances. Au menu des discussions : les aides à apporter aux professionnels dont les commerces ont été ces derniers jours vandalisés, parfois pillés ou incendiés.

La métropole lilloise et le Valenciennois durement touchés

"Nous avons fait un inventaire complet, nous avons à peu près 310 commerces touchés dans la région, plus tous les magasins qui étaient autour qui ont été plus ou moins abîmés", détaille ce lundi Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France.

Dans le détail, une centaine de ces commerces attaqués sont localisés dans la métropole lilloise et dans le Valenciennois (la ville de Denain a beaucoup souffert), plus d'une trentaine sont dans le département de l'Oise, une dizaine sur la Côte d'Opale, une douzaine à Amiens, cinq dans l'Artois, etc.

Un soutien financier et psychologique

Pour aider ces professionnels, la CCI propose tout d'abord un "kit" avec toutes les informations concernant les démarches administratives à effectuer. Dans un deuxième temps, le président de la CCI Philippe Hourdain, invité du 6-9 de France Bleu Nord, promet des aides financières afin de permettre aux magasins de rouvrir le plus rapidement possible : "Il faut une aide de premier secours. Tout le monde s'y met : la CCI, mais également le Conseil régional, les collectivités territoriales, les assureurs, les banques. Tout le monde s'y met et dans les 48 h ce sera organisé."

L'objectif : éviter les faillites. "La vraie problématique c'est le contrat d'assurance, poursuit Philippe Hourdain. Certains sont très bien assurés et toucheront l'argent perdu, d'autres le sont moins. C'est pour cela que les assureurs participent à nos travaux et ils promettent de tout faire pour leurs clients."

La CCI met également en place un soutien psychologique pour les commerçants "catastrophés" par ce qu'il s'est passé : "Nous avons des contrats avec des psychologues, des sociétés spécialisées pour les chefs d'entreprises et nous allons remettre ça en route très rapidement", explique Philippe Hourdain qui rappelle qu'une ligne unique existe pour les professionnels : 03 20 63 79 00